Ministro de Exteriores israelí dice que liberación de los rehenes "debería poner fin a la guerra" en Gaza

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, declaró este jueves que la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás "debería poner fin a la guerra" en la Franja de Gaza.

"Primero, habrá un alto el fuego inmediatamente después de que el gobierno israelí apruebe la decisión, y luego, Hamás se comprometerá a liberar a todos los rehenes en un plazo de 72 horas. Creo que esto puede, esto debe poner fin a esta guerra", declaró Saar, según la transcripción de una entrevista con la cadena Fox News.

Israel y Hamás firmaron el jueves la primera fase de un acuerdo sobre el alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes y está previsto que el gabinete de seguridad israelí lo valide durante la jornada.

