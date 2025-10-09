Ministro de Exteriores israelí dice que liberación de los rehenes "debería poner fin a la guerra" en Gaza
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, declaró este jueves que la liberación de
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, declaró este jueves que la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás "debería poner fin a la guerra" en la Franja de Gaza.
"Primero, habrá un alto el fuego inmediatamente después de que el gobierno israelí apruebe la decisión, y luego, Hamás se comprometerá a liberar a todos los rehenes en un plazo de 72 horas. Creo que esto puede, esto debe poner fin a esta guerra", declaró Saar, según la transcripción de una entrevista con la cadena Fox News.
Israel y Hamás firmaron el jueves la primera fase de un acuerdo sobre el alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes y está previsto que el gabinete de seguridad israelí lo valide durante la jornada.
lb/eml/dg/val
LA NACION
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Cuál es la ciudad de Florida más segura para los inmigrantes en 2025, según la inteligencia artificial
- 2
Es de EE.UU. y denuncia la detención de su esposo venezolano en Texas: fue a su cita migratoria y el ICE se lo llevó
- 3
Oportunidad de oro para el partido de Gavin Newsom, pero en Utah: aprueban un nuevo mapa electoral
- 4
Tras una noche de euforia por el acuerdo en Medio Oriente, Trump prepara un histórico viaje relámpago a Israel