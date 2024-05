Minnesota tumba a los campeones Nuggets y Pacers acaban con Knicks

Los Minnesota Timberwolves eliminaron este domingo a los Denver Nuggets de Nikola Jokic, los vigentes campeones de la NBA, y los Indiana Pacers despidieron a los New York Knicks en juegos decisivos de las semifinales de conferencia.

Los playoffs de la mejor liga de básquetbol no habían vivido, hasta este domingo, una jornada en que dos equipos visitantes se impusieran en el séptimo partido de sus eliminatorias.

En su primera Final del Oeste desde 2004, los Timberwolves enfrentarán a los Dallas Mavericks de Luka Doncic.

Por su lado, los Pacers se medirán en el Este contra los Boston Celtics.

La gran sorpresa del día se vivió en el Ball Arena de Denver, donde los Nuggets permitieron una remontada histórica de los jóvenes Timberwolves hasta caer por 98-90 y bajarse de la defensa del primer anillo de su historia.

Minnesota, que estaba 38-53 abajo al descanso, es el primer equipo que logra neutralizar más de 11 puntos de desventaja en la primera mitad de un séptimo partido de eliminatorias.

El pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns, con 23 puntos y 12 rebotes, fue el gran pilar del triunfo visitante, apoyado en la segunda mitad por la joven figura Anthony Edwards, que logró 12 de sus 16 puntos tras el descanso.

"Llevo aquí nueve años y lo he visto todo. Y ahora tener este equipo es súper especial", declaró Towns, líder de una franquicia que languideció con una sola clasificación a playoffs entre 2004 y 2021 (en 2018), pero que no faltan a la postemporada desde 2022.

Por los Nuggets, Nikola Jokic, reciente ganador de su tercer premio MVP, logró 34 puntos, 19 rebotes y 7 asistencias y el base canadiense Jamal Murray otros 35 tantos.

Sin ayuda de sus compañeros, entre ambos anotaron o asistieron en 46 de los 53 puntos de los Nuggets en la primera mitad.

Los locales llegaron a ampliar esa distancia hasta los 20 puntos (38-58) antes de que los Timberwolves iniciaran una frenética reacción aprovechando que la fatiga empezaba a afectar a Jokic y Murray.

Aunque el público trataba de reactivar a sus jugadores, los Timberwolves fueron recortando terreno hasta ponerse por delante al inicio del último cuarto y mantenerse en cabeza hasta el final.

"No soy alguien que ponga excusas. Ganó el mejor equipo", reconoció el entrenador de Denver, Mike Malone. "Mis jugadores me dieron todo lo que podía pedir. Por mucho que me duela, saldré de este edificio esta noche con la cabeza muy alta".

- Indiana asalta el Madison -

Con una ofensiva de récord, los Indiana Pacers vencieron 130-109 a los New York Knicks y avanzaron a la Final del Este por primera vez en la última década.

De la mano de sus estrellas Tyrese Haliburton (26 puntos) y Pascal Siakam (20), los Pacers se confirmaron como la gran sorpresa de estos playoffs al imponerse en el emblemático Madison Square Garden gracias a un porcentaje del 67,1% en tiros de campo, la mejor marca para un juego de postemporada.

El triunfo de Indiana fue un doloroso final para las ilusiones de los Knicks de alcanzar la Final del Este por primera vez en 24 años.

A la franquicia neoyorquina, que ya perdió otra oportunidad de clasificar en el sexto juego, el viernes, le falló por una vez su líder, Jalen Brunson.

El base All-Star se quedó en 17 puntos y 9 asistencias con un mediocre porcentaje de 6-17 en tiros y además no pudo liderar a sus compañeros en el último cuarto al sufrir una fractura en su mano izquierda.

La salida de Brunson fue la puntilla para un equipo lastrado toda la campaña por lesiones y que no pudo contar en las eliminatorias con su otro All-Star, el pívot Julius Randle.

La monumental actuación del escolta Donte DiVincenzo, con 37 puntos y 9 triples, no fue suficiente frente a la exhibición ofensiva de los Pacers, que arrancó con una primorosa primera mitad en la que anotaron 70 puntos.

Tyrese Haliburton, seleccionado para el nuevo 'Dream Team' estadounidense de los Juegos Olímpicos de París-2024, quiso marcar el ritmo desde temprano clavando cuatro de sus cinco primeros triples.

Los Knicks, que llegaron a ir 22 puntos abajo, despertaron al Madison en el tercer cuarto encabezados por el escolta suplente Alec Burks, quien terminó con 26 puntos.

Los locales levantaron al público de sus asientos, incluidas celebridades como Ben Stiller y el icónico Spike Lee, al acercarse a sólo seis puntos (73-67), pero Indiana no perdió los nervios y rápidamente volvió a llevar la distancia hasta los dobles dígitos.

Sexto sembrado del Este, Indiana enfrentará a partir del martes a los favoritos Boston Celtics, el mejor equipo de la fase regular.

Str-gbv/ma

LA NACION