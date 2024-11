Cuánto cuesta el bolso que la esposa de “El Chapo” Guzmán lució en Miss Guatemala USA 2024

Emma Coronel Aispuro, conocida por ser la esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió a ser tendencia. Durante su reciente aparición en la gala de Miss Guatemala USA 2024, su lujoso bolso de Dolce & Gabbana captó todas las miradas, al generar gran interés en redes sociales.

La gala, realizada el 24 de noviembre en el Celebrity Centre International de Los Ángeles, California, reunió a diversas personalidades del ámbito cultural y artístico con el objetivo de recaudar fondos para la fundación “Love and Care for Our Children”. Esta organización, liderada por el estilista Sergio Fernando Arévalo, trabaja en proyectos educativos para niñas y niños guatemaltecos.

¿Qué hizo Emma Coronel en Miss Guatemala USA 2024?

Emma Coronel asistió como invitada especial y formó parte del jurado, aunque destacó no solo por su compromiso con la causa, sino también por su look. Lució un elegante vestido negro, sin breteles, que acompañó con accesorios. Entre ellos, un bolso de lujo que rápidamente se robó el protagonismo.

El evento también contó con presentaciones culturales y musicales, entre las que se destacaron grupos folclóricos como Mujeres Mayas y Los Chapincitos, además de figuras como Virginia Argueta, Miss Guatemala 2016. Coronel compartió fotografías junto a los participantes y le mostró su apoyo a la comunidad guatemalteca en Estados Unidos.

Un accesorio de lujo: ¿Cuánto cuesta el bolso que lució Emma Coronel?

El bolso que llevó Coronel pertenece a la línea Tote Devotion pequeña de Dolce & Gabbana, una pieza que exuda elegancia y exclusividad. Está confeccionada en piel de becerro y decorada con glitter plateado. Su diseño incluye una placa dorada en forma de corazón adornada con perlas y el logotipo “DG”.

El accesorio tiene un valor aproximado de US$2300. Aunque ya no está disponible en el sitio web oficial de Dolce & Gabbana, se puede adquirir a través de plataformas de lujo como Farfetch. Además, esta cartera cuenta con una correa rígida superior y una cadena desmontable.

El bolso que llevó Coronel pertenece a la línea Tote Devotion pequeña de Dolce & Gabbana Instagram (@emma.coronel.official)

Emma Coronel: una figura en ascenso

La participación de Coronel en este tipo de eventos consolida su incursión en el mundo de la moda. En septiembre de 2023, tras cumplir una condena por tráfico de drogas y lavado de dinero, la esposa de “El Chapo” ha buscado redefinir su imagen pública. Su asistencia al Milan Fashion Week y su actividad como influencer, con más de 310 mil seguidores en Instagram, son prueba de ello.

La condena de Emma Coronel: dos años y medio de prisión por narcotráfico

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán fue condenada en noviembre de 2021 a tres años de prisión por cargos de narcotráfico y lavado de dinero relacionados con el cartel de Sinaloa. Su arresto, ocurrido en febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional Dulles, fue el resultado de su participación en la organización criminal y en la fuga de su esposo de la prisión en 2014.

Emma Coronel junto al resto del jurado del evento realizado en Los Ángeles, California Instagram (@emma.coronel.official)

Tras declararse culpable en un acuerdo con los fiscales, Coronel pasó dos años y medio en prisión y fue liberada en septiembre de 2023. “Me dirijo a ustedes para expresar mi verdadero arrepentimiento por cualquier daño que haya podido causar y les pido, a todos los ciudadanos de este país, que me perdonen”, dijo en aquella audiencia ante el Tribunal Federal de Distrito de la capital estadounidense, según informó BBC News.