Mitchell anota 30 puntos, Cavs vencen 121-112 a Heat y toman ventaja de 2-0 en serie de playoffs

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell anotó 30 puntos, incluidos 17 en el último cuarto, y los Cavaliers de Cleveland resistieron para doblegar el miércoles 121-112 al Heat de Miami, con lo que estiraron a 2-0 su ventaja en la serie de primera ronda de los playoffs en la Conferencia Este.

“Me encanta el hecho de que el juego se haya desarrollado así. Tuvimos que encontrar realmente una manera como grupo y luego respondimos” , dijo Mitchell. “Seguí tratando de encontrar el desajuste y hacer una jugada”.

Fue el 27º partido de playoffs en la carrera de Mitchell con al menos 30 puntos. Contabilizó además seis rebotes y seis asistencias.

“Es un superestrella por una razón. A veces en la NBA no hay nada que puedas hacer cuando alguien está acertando tiros difíciles como esos", dijo Davion Mitchell, quien totalizó 18 puntos por Miami.

Los Cavaliers tenían una ventaja de 19 puntos con menos de tres minutos restantes en el tercer cuarto antes de que el Heat desatara su intento de remontada para acercarse a 105-103 con 3:11 por jugar.

Mitchell respondió en el avance siguiente. Condujo el balón y ejecutó una flotadora en retroceso para poner a los Cavs arriba por cuatro.

Después de que Jarett Allen robó un mal pase de Nikola Jovic, Mitchell encestó un triple para devolver el impulso a los Cavaliers, junto con un poco de oxígeno.

“Estoy orgulloso de los muchachos por mantener nuestra compostura. Ayuda cuando tienes a Donovan Mitchell. Fue uno de esos partidos donde la superestrella se apodera de todo”, dijo el entrenador Kenny Atkinson.

Los Cavs, que son los primeros preclasificados, establecieron un récord de playoffs de la NBA con 11 triples en el segundo cuarto y sumaron 22 durante el partido, empatando en el sexto mayor número en la historia de la postemporada. Evan Mobley anotó 20 puntos y Darius Garland 19.

Tyler Herro consiguió 33 puntos por Miami, que será el anfitrión del tercer partido el sábado por la tarde.

“Perdimos el partido. No creo que haya victorias morales, para ser honesto. No podemos tener lapsos donde no estamos completamente comprometidos”, lamentó Herro. “Tenemos que solucionar eso o estaremos abajo 3-0”.

Miami tenía una ventaja de 16-7 antes de que los Cavs reaccionaran y se pusieran arriba 25-24 al final del primer cuarto.

Cleveland buscaba proteger una ventaja de 33-30 antes de tomar el control con una racha de 17-4 que incluyó cinco triples, incluidos dos de Max Strus y un par de Sam Merrill.

La clavada de De'Andre Hunter con 2:33 minutos restantes en el tercer cuarto le dio a los Cavaliers una ventaja de 93-74 antes de que el Heat hiciera su carga con 10 puntos consecutivos . Eso inició una racha de 25-8 que vio a Miami acercarse a una canasta. Davion Mitchell anotó 12 durante la reacción, con cinco puntos de Herro y otros tantos de Jovic.

“Sabíamos que iba a ser un juego completo. Cuando lanzaron ese golpe en el cuarto cuarto, creo que todos se concentraron”, dijo Mobley.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.