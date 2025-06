Mitchell se queda en Miami con un contrato de dos años y US$24 millones, según fuente de AP

MIAMI (AP) — Davion Mitchell regresa al Heat de Miami con un contrato de dos años por valor de US$24 millones, dijo el sábado una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el sábado porque el acuerdo aún no ha sido firmado ni anunciado.

Mitchell —a quien el Heat considera uno de los mejores defensores individuales de la liga— fue traspasado a Miami en febrero como parte del acuerdo que envió a Jimmy Butler a Golden State. Mitchell participó en 30 partidos de la temporada regular con el Heat, comenzó 15 de ellos y promedió 10,7 puntos en esos encuentros.

Promedió 15 puntos en los cuatro partidos de playoffs de Miami la pasada temporada e indicó al equipo que estaba dispuesto a regresar. Podría haber sido un agente libre restringido este verano.

"Estando aquí, simplemente encajé perfectamente", afirmó Mitchell cuando terminó la temporada del Heat. "Necesitaban a alguien que pudiera ser una presencia defensiva, que pudiera abrir espacios para sus compañeros, y creo que eso es lo que hice".

El Heat es su tercer equipo, después de pasar por Sacramento y Toronto. La novena selección del draft de 2021 por los Kings ha promediado 7,6 puntos y 3,3 asistencias en 301 partidos de temporada regular a lo largo de partes de cuatro temporadas.

