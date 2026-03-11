"Momento perfecto" para considerar uso de reservas petroleras, dice secretario de EE.UU.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, dijo el miércoles que es un momento oportuno para considerar la liberación de reservas petroleras mundiales para aliviar los precios.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) propuso la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de su historia para contrarrestar la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el Wall Street Journal el martes.

Los ataques con misiles y drones de Irán han prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo y del gas natural licuado del mundo.

Cuando le preguntaron sobre la propuesta de la AIE, Burgum declaró a Fox News: "Es para este tipo de momentos que se usan esas reservas".

"Lo que tenemos aquí no es una escasez de energía en el mundo. Tenemos un problema de tránsito que es temporal", afirmó.

"Este es el momento perfecto para pensar en liberar parte de esas reservas para aliviar la presión sobre el precio global".

La inyección de crudo solicitada por la AIE a los países miembro, de 400 millones de barriles, supera ampliamente los 182 millones de barriles que sacaron al mercado en 2022, en dos tandas, tras la invasión rusa de Ucrania.

Burgum agregó que Estados Unidos y sus aliados en la región tienen "muchas opciones" para garantizar que la energía siga fluyendo en la economía global.