Montgomery brilla en su ciudad natal mientras Lions vencen 37-24 a Bengals

CINCINNATI (AP) — David Montgomery corrió para un touchdown y lanzó para otro en una jugada engañosa en su ciudad natal, Jared Goff pasó para tres anotaciones y los Lions de Detroit lograron el domingo su cuarta victoria consecutiva, 37-24 sobre los tambaleantes Bengals de Cincinnati.

Montgomery tuvo anotaciones por pase y carrera en un juego por segunda vez y corrió para 64 yardas en 18 acarreos frente a más de 20 amigos y familiares presentes, incluida su hermana mayor Kiki, quien quedó paralizada en un accidente automovilístico en febrero de 2024.

Jahmyr Gibbs también anotó para los Lions (4-1), marcando la 14ª vez que el corredor de tercer año y Montgomery han tenido cada uno un TD. Eso empató al dúo de Dallas de Emmitt Smith y Daryl Johnston por el mayor número en la historia de la NFL.

Los Bengals (2-3) han perdido tres seguidos por un total combinado de 113-37 desde que el quarterback estrella Joe Burrow sufrió una lesión en el dedo del pie durante el segundo cuarto de una victoria 31-27 sobre Jacksonville el 14 de septiembre.

Cincinnati estaba detrás 28-3 al final del tercer cuarto antes de que Jake Browning lanzara un par de pases de TD a Ja'Marr Chase.

Browning completó 26 de 40 para 251 yardas con tres touchdowns y tres intercepciones. Chase tuvo seis recepciones para 110 yardas.

Goff completó 19 de 23 pases para 258 yardas. Amon-Ra St. Brown tuvo ocho recepciones para 100 yardas y el ala cerrada Sam LaPorta agregó cinco atrapadas para 92 yardas, incluyendo su primer TD de la temporada.

