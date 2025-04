Muere a los 65 años el actor Val Kilmer, héroe de "Batman Forever" y "Top Gun"

Actor carismático de fuerte personalidad, el estadounidense Val Kilmer, famoso por sus papeles en "Top Gun", "Batman Forever" y "The Doors", falleció a los 65 años de una neumonía, anunció su hija Mercedes al diario The New York Times.

Van Kilmer había sufrido en 2014 un cáncer en la garganta del que se había recuperado, según su hija, pero que lo dejó sin voz, como pudo verse en su cameo como Iceman en la secuela "Top Gun: Maverick" de 2021.

En 2021, en el Festival de Cannes, el documental "Val", basado principalmente en sus propios archivos, reseñó su brillante carrera y su posterior caída en Hollywood.

Su enfermedad había sido integrada en la película "Top Gun: Maverick" en 2022 con Tom Cruise. Iceman, que en la secuela aparecía como jerarca de la Fuerza Aérea estadounidense, es un personaje clave del primer "Top Gun", que lanzó su carrera en 1991.

Kilmer interpretó también al emblemático cantante Jim Morrison en "The Doors", de Oliver Stone en 1991, y a un asaltante de bancos en "Heat", de Michael Mann en 1995, un éxito taquillero mundial.

En ese mismo años encarnó a Bruce Wayne/Batman en "Batman Forever", de Joel Schumacher.

Val Kilmer, que vivió con una cámara desde su infancia, mostró en el documental "Val" numerosos videos personales y también escenas inéditas de sus mayores éxitos en el cine.

Entre esas imágenes, figura una discusión entre Kilmer y el director John Frankenheimer durante el rodaje de "La Isla del Doctor Moreau" (1996), un fracaso que marcó el inicio de su decadencia.

En 2010, cuando empezaba a remontar con una exitosa obra teatral sobre Mark Twain, que aspiraba llevar a la gran pantalla, el cáncer interrumpió su carrera.

Tenía la reputación de un carácter supuestamente explosivo, pero también una personalidad "conmovedora", según la prensa especializada.

"Cuando trabajé con Val en 'Heat', nunca dejé de admirar su gama, su formidable variedad en su capacidad de poseer y expresar su personaje", dijo en un comunicado el director Michael Mann, que lo dirigió en 1995 junto a Robert de Niro y Al Pacino.

"Después de tantos años de lucha contra la enfermedad y manteniendo el ánimo alto, esta es una noticia extremadamente triste", añadió Mann.

"Te voy a extrañar. Eras una persona inteligente, estimulante, valiente, un polvorín creativo", escribió el actor estadounidense Josh Brolin en Instagram.

Kilmer se dedicó inicialmente al teatro y fue la persona más joven en ser aceptada en la afamada Academia Julliard de Nueva York.

Pero al salir del centro, contrariamente a sus expectativas, quedó relegado a papeles de "blockbusters" y algunos fracasos comerciales hasta 1984, cuando se destacó en la cinta de espías "Top secret".

"Viví una vida magnífica", escribió en su página web. "Durante más de medio siglo, he perfeccionado mi arte, cualquiera fuera el medio. Ya sea la literatura, el cine, la poesía, la pintura, la música o la observación de la fauna bella y exótica".

