Muere Claudette Colvin, pionera del movimiento por los derechos civiles en EEUU

La activista afroestadounidense Claudette Colvin, pionera de los derechos civiles en su país tras negarse a darle el asiento a una mujer blanca en un bus en 1955, falleció a los 86 años, informó su fundación el martes.

Colvin tenía 15 años cuando se negó a ceder su asiento en el estado sureño de Alabama, varios meses antes de que Rosa Parks protagonizara una protesta similar que se convirtió en un momento clave en el nacimiento del movimiento moderno por los derechos civiles en Estados Unidos.

"Para nosotros, era más que una figura histórica. Era el corazón de nuestra familia, sabia, resiliente y apegada a la fe", señaló la Fundación Claudette Colvin.

"Deja un legado de valentía que contribuyó a cambiar el curso de la historia estadounidense", señaló.

Colvin contó a la AFP en 2023 que ese 2 de marzo de 1955, "mientras el autobús bajaba por la calle principal, subían cada vez más pasajeros blancos, y el conductor pidió que se desocuparan los asientos".

"Dos o tres paradas después, un policía me preguntó qué hacía sentada allí. Le dije que yo había pagado por mi lugar y que era un derecho constitucional. Quería desafiarlo más que nada, y me negué a levantarme".

"La historia me pegó a mi asiento", afirmó.

La audacia de esta adolescente llevó a la abolición de la segregación en el transporte público en el sur de Estados Unidos.