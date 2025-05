Muere David Souter, exjuez republicano de la Corte Suprema que se ganó el favor de los liberales

WASHINGTON (AP) — El exjuez de la Corte Suprema, David H. Souter, el ascético soltero y republicano de Nueva Hampshire que se convirtió en el favorito de los liberales durante sus casi 20 años en el tribunal, falleció a los 85 años.

Souter murió el jueves en su casa de Nueva Hampshire, informó la Corte el viernes en un comunicado.

El exjuez se retiró del tribunal en junio de 2009, dando al presidente Barack Obama su primera vacante en la Corte Suprema. El presidente demócrata eligió a Sonia Sotomayor, la primera jueza latina de la corte.

Souter fue nombrado por el presidente republicano George H.W. Bush en 1990. Fue un voto confiablemente liberal en temas de aborto, relaciones iglesia-estado, libertad de expresión y accesibilidad de los tribunales federales. También disintió de la decisión en el caso Bush vs. Gore en 2000, que entregó la presidencia a George W. Bush, el hijo del hombre que lo puso en el máximo tribunal.

En su retiro, advirtió que la ignorancia sobre cómo funciona el gobierno podría socavar la democracia estadounidense.

“Lo que me preocupa es que, cuando los problemas no se abordan, la gente no sabrá quién es responsable. Y cuando los problemas se vuelvan lo suficientemente graves... alguna persona se presentará y dirá: ‘Dame el poder total y resolveré este problema’. Así es como cayó la república romana”, dijo en una entrevista en 2012.

Su estilo de vida era austero: yogur y una manzana, consumidos en su escritorio, era su almuerzo típico, y evitaba la escena social de Washington. No podía esperar para salir de la ciudad a principios del verano. Tan pronto como la Corte terminaba su trabajo a finales de junio, se subía a su Volkswagen Jetta para conducir de regreso a la desgastada granja donde su familia se mudó cuando tenía 11 años.

Sin embargo, a pesar de toda su reserva, Souter era querido por colegas, empleados de la corte y amigos. Era un narrador notable y generoso con su tiempo.

“El juez David Souter sirvió a nuestra Corte con gran distinción durante casi veinte años. Aportó una sabiduría y amabilidad poco comunes a una vida de servicio público”, dijo John Roberts, el presidente de la Corte Suprema. Souter continuó atendiendo casos en el Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de Estados Unidos durante más de una década después de dejar el máximo tribunal, dijo Roberts.

Cuando Bush sacó a Souter de la oscuridad en 1990, los grupos de interés liberal temían que él fuera el voto que revertiría el fallo de la corte en el caso de Roe vs. Wade a favor de los derechos al aborto. Algunos dijeron que era un nominado encubierto.

El asistente de la Casa Blanca de Bush, John Sununu, exgobernador conservador de Nueva Hampshire, elogió su elección como un “jonrón”. Y al principio de su época en Washington, Souter era considerado un conservador moderado.

Pero pronto se unió a un fallo que reafirmaba el derecho de la mujer al aborto, una decisión de 1992 que es su trabajo más destacado en la corte. Treinta años después, una corte más conservadora anuló esa decisión y el derecho constitucional a la interrupción del embarazo.

___

La periodista de The Associated Press, Kathy McCormack, contribuyó a este despacho desde Concord, Nueva Hampshire.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.