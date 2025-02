Muere Roberta Flack, la gran voz del soul conocida por "Killing Me Softly"

Roberta Flack, la gran cantante del soul de los años 1970 conocida por su versión de "Killing Me Softly With His Song" y múltiple ganadora del Grammy, murió a los 88 años, anunciaron este lunes sus representantes.

"Falleció en paz, rodeada de su familia", indicó su agente Elaine Schock en un comunicado enviado a la AFP sin citar la causa de su deceso.

La estrella afroestadounidense del pop, el soul y el R&B fue una de las voces más populares de la década de 1970, pero en años recientes perdió su capacidad de cantar tras ser diagnosticada en 2022 con una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que afecta el sistema nervioso.

Su primer éxito, "The First Time Ever I Saw Your Face", le valió un premio Grammy a la Grabación del año en 1972 y al año siguiente repitió la hazaña con "Killing Me Softly With His Song". Este hit volvió a ser exitoso en 1996, cuando fue interpretado por los Fugees y su vocalista Lauryn Hill.

Flack produjo clásicos del "rhythm and blues" con una particular voz dulce. Su estilo contribuyó a popularizar la "quiet storm", una tendencia de canciones lentas y sensuales que influyeron en ese ritmo entre 1980 y 1990.

Nacida en Carolina del Norte (este) en 1937, Flack fue criada en Arlington, Virginia, en el seno de una familia numerosa y amante del góspel. Estudió piano en su juventud, lo que le permitió ganar una beca para la Universidad de Howard con solo 15 años.

"(Mi padre) encontró un viejo y maloliente piano en un desguace, lo restauró para mí y lo pintó de verde", contó en una entrevista con Forbes en 2021. "Era mi primer piano y fue el instrumento en el que encontré mi expresión e inspiración como joven".

También actuó en clubes de Washington, donde fue descubierta por el jazzista Les McCann. A los 32 años, firmó un contrato con Atlantic Records.

- "Protesté con mucho amor" -

El actor y director Clint Eastwood contribuyó a su éxito en 1971, al incluir "The First Time Ever I Saw Your Face" en la banda sonora de su película "Escalofrío en la noche", lo que la catapultó al premio de la Academia de la Grabación del año siguiente.

Con su particular afro en las portadas de sus discos y cercana a la activista Angela Davis y al reverendo Jesse Jackson, Flack fue también una de las abanderadas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

Cantó en el funeral del ícono del béisbol Jackie Robinson, el primer jugador negro de la liga estadounidense y en 1999 actuó ante Nelson Mandela, héroe del fin del apartheid en Sudáfrica.

Flack explicó en entrevistas a la prensa que había crecido "en una época en la que la palabra 'negro' era la más peyorativa que se podía utilizar".

"Viví el movimiento por los derechos civiles. Aprendí, mucho después de dejar Black Mountain (su pueblo natal), que ser negro era algo positivo... como todos nosotros, lo más positivo que podíamos ser", añadió.

"Hice muchas canciones que se consideraban de protesta, mucha música folk, pero protesté como cantante con mucho amor", recordaba.

