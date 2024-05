Muere Roger Corman, el legendario productor de películas de serie B

El director y productor estadounidense de películas de serie B, Roger Corman, conocido por producir cientos de cintas de bajo presupuesto y dar a algunas de las grandes estrellas de Hollywood sus primeros papeles, murió a la edad de 98 años, informaron el sábado medios estadounidenses.

Corman se ganó la reputación de descubrir a jóvenes talentos e impulsó las carreras de Martin Scorsese, Robert De Niro o Francis Ford Coppola y eligió a Jack Nicholson para su primer papel.

Corman murió en su casa en Santa Mónica, en California, el jueves, dijo su familia a la revista Variety.

"Sus películas fueron revolucionarias e iconoclastas, y capturaron el espíritu de una época", dijo la familia en un comunicado. "Cuando se le preguntó cómo le gustaría ser recordado, dijo:' Yo era cineasta, solo eso.'"

Corman se especializó en producciones de bajo presupuesto que se convirtieron en clásicos de culto, como "La pequeña tienda de los Horrores" (1960) y una serie de adaptaciones de historias de Edgar Allan Poe protagonizadas por Vincent Price.

El director Ron Howard dijo que Corman le dio su primera oportunidad cuando solo tenía 23 años.

"Lanzó muchas carreras y lideró discretamente nuestra industria de manera importante", escribió Howard en X.

En 2009 recibió un Óscar Honorífico de la Academia.

Corman nació en Detroit en 1926 y comenzó en Hollywood como mensajero de la Twentieth Century Fox antes de convertirse en lector de guiones.

Como productor y director, acumula más de 500 créditos, según la base de datos de películas IMDB, entre ellas "The Fast and the Furious", "Grand Theft Auto" y "The Cry Baby Killer", el debut en el cine de Nicholson.

LA NACION