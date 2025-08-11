Muerto y dos desaparecidos en explosión de planta de acero en Pensilvania

Al menos una persona perdió la vida, dos se encuentran desaparecidas y varias resultaron heridas en la explosión registrada este lunes en una planta de acero cerca de Pittsburg, en el noroeste de Estados Unidos, informó la policía local.

"En este momento, las autoridades pueden confirmar que ha habido una víctima mortal y se cree que hay dos personas desaparecidas y varias personas han sido atendidas por lesiones adicionales", confirmó a la AFP la policía del condado de Allegheny, situado a unos 25 km de Pittsburg, en el estado de Pensilvania.

La explosión, que produjo una importante columna de humo negro, ocurrió en las "baterías de hornos de (carbón) de coque" de la siderúrgica US Steel Clairton Coke Works, donde trabajan a diario cerca de 1300 personas, informó la empresa en un comunicado enviado a la AFP.

"Nuestra máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y el medio ambiente. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes para investigar la causa del incidente", agregó.

Por su parte, el gobernador del estado, Josh Shapiro dijo que "los trabajadores heridos fueron trasladados a hospitales locales para recibir atención médica, y las labores de búsqueda y rescate continúan activas en la planta", añadió.

"El incidente sigue en curso y las personas cercanas deben seguir las instrucciones de las autoridades locales", escribió.

Con anterioridad, el senador John Fetterman dijo también en X que "docenas" de personas habían resultado heridas esta explosión.

El congresista Summer Lee escribió en X: "Mi corazón está con los trabajadores, especialmente con los heridos o atrapados, sus familias, los equipos de primera respuesta y toda la comunidad de Clairton".