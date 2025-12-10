Mujer da a luz en un taxi autónomo Waymo

SAN FRANCISCO (AP) — Los taxis autónomos de Waymo se han vuelto virales por razones negativas, involucrando la muerte de un querido gato de bodega de San Francisco y por realizar un giro en U ilegal frente a la policía, que no pudo emitir una multa a un conductor inexistente.

Sin embargo, esta semana, los taxis autónomos son portadores de noticias más felices después de que una mujer de San Francisco diera a luz en un Waymo.

Un portavoz de Waymo afirmó en un comunicado el miércoles que la madre se dirigía al centro médico de la Universidad de California en San Francisco el lunes cuando dio a luz dentro del robotaxi. La compañía dijo que su equipo de soporte para pasajeros detectó "actividad inusual" dentro del vehículo y llamó para verificar a la pasajera, así como para alertar al 911.

Waymo, que es propiedad de la empresa matriz de Google, Alphabet, se negó a dar más detalles sobre cómo el vehículo supo que algo andaba mal.

El taxi y sus pasajeros llegaron de manera segura al hospital antes que los servicios de emergencia. Jess Berthold, portavoz del centro médico, confirmó que la madre y el niño fueron llevados al hospital. Indicó que la madre no estaba disponible para entrevistas.

Waymo señaló que el vehículo fue retirado del servicio para su limpieza después del viaje. Aunque es inusual, no es la primera vez que un bebé nace en un Waymo, según la empresa.

"Estamos orgullosos de ser un viaje de confianza para momentos grandes y pequeños, sirviendo a pasajeros de todas las edades, incluso los que tienen solo unos segundos de vida", expresó la compañía.

Los taxis sin conductor han aumentado en popularidad aunque persiste su controversia. Los pasajeros pueden tomarlos en autopistas y carreteras interestatales alrededor de San Francisco, Silicon Valley, Los Ángeles y Phoenix.

En septiembre, un Waymo realizó un giro en U frente a un letrero que precisamente prohibía hacer eso, y llovieron las críticas en redes sociales porque la ley le prohíbe a la policía al automóvil. En octubre, un popular gato llamado Kit Kat, conocido por deambular en el Mission District, fue atropellado un Waymo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.