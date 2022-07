Murió a los 41 años Nolan Neal, exparticipante de America’s Got Talent y The Voice

Nolan Neal, el músico de Nashville que participó en America’s Got Talent y The Voice fue encontrado sin vida en su apartamento el lunes. Según los reportes que hay hasta el momento,las causas de la muerte del hombre de 41 años no son claras. A su vez, el artista solía hablar en sus redes sociales y presentaciones sobre sus problemas de adicciones.

En 2016, Neal se presentó en el programa The Voice de NBC, en donde se destacó por su interpretación de la canción de Incunbus “Drive”. Se ganó su sitio en el equipo del cantante de Maroon Five, Adam Levine, pero dejó la competencia en las batallas de knockouts. Sin embargo, su huella no se fue en ese momento, sino que perduró durante esa temporada y coescribió “Pick Any Small Town”, la canción del finalista José Gallogher. También fue coautor de un tema junto al subcampeón de la temporada diez, Adam Wakefield, con quien lanzó el sencillo “Blame it On Me”.

La performance de Nolan Neal en America's Got Talent que sorprendió a los jueces

Nolan había audicionado para la décima parte del programa, pero Adam le había dicho que, si volvía con una canción distinta, podrían conquistar el programa juntos.

Unos años más tarde, en 2020, se presentó en America’s Got Talent y su participación fue destacada. En los cuartos de final de la temporada 15 presentó su canción “Send Me A Butterfly” y lo eliminaron. También cantó “Lost”, un tema que él mismo escribió tras su lucha contra las adicciones. Cuando terminó de interpretarla, todo el público, incluidos los cuatro jurados, se levantaron de sus asientos y lo ovacionaron de pie.

Durante su audición, el artista no ocultó que tenía problemas con el abuso de sustancias. A los 26 años, su papá, también músico, se quitó la vida.

Luego de firmar con un importante sello discográfico, Nolan empezó a salir de fiesta y perdió su contrato. Fue precisamente “Lost” la primera canción que escribió tras salir de rehabilitación.

¿Cómo murió Nolan Neal?

La cuenta de sus fans @nolannealnavy informó la muerte del cantante este martes, a través de un mensaje que decía: “Canta en paz con los ángeles. Al mundo le hace falta una luz brillante y el cielo acaba de conseguir un nuevo director musical. 10.05.80- 07.18.22.”

Los fans de Nolan Neal anunciaron su muerte Instagram

En cuanto a su familia, su primo, Dylan Seals, le dijo a TMZ que lo encontraron muerto en su departamento de Nashville. El medio citado actualizó la historia y compartió que las autoridades aseguraron que el compañero de cuarto del cantante los llamó tras encontrar el cuerpo. Según estos reportes, en el escritorio, justo al lado de la cama, había una púa de guitarra “que parecía contener un residuo en polvo”. No obstante, los investigadores todavía esperan los resultados completos de la autopsia.

Los fans de Nolan se despidieron de él a través de diferentes publicaciones en redes sociales Instagram

De acuerdo con Dylan, el músico había vivido con él durante cuatro meses antes de la pandemia, tiempo en el que permaneció limpio y ambos aprovecharon para hacer música juntos. En 2020, durante una entrevista con WBIR, Nolan admitió que todavía luchaba contra las adicciones mientras competía en los programas de televisión.