Músico estadounidense de country Garth Brooks niega acusaciones de violación

La estrella del country Garth Brooks negó las acusaciones de violación en su contra cuando regresaba a uno de sus conciertos en Las Vegas el jueves por la noche, en un nuevo caso que sacude la escena estadounidense.

En una declaración a la revista People, el músico de 62 años negó las denuncias, en las que una exempleada acusa a Brooks de violación y repetidas insinuaciones sexuales no deseadas, como exhibirse y manosearle.

"Me han acosado infinitamente con amenazas, mentiras e historias trágicas sobre cuál sería mi futuro si no firmaba un cheque por muchos millones de dólares", dijo Brooks, agregando que su equipo había presentado una demanda contra la mujer por extorsión y difamación.

"Ha sido como si me apuntaran con un arma cargada a la cara", dijo. "Confío en el sistema, no temo a la verdad y no soy el hombre que han pintado".

En una publicación de Instagram centrada en su concierto, Brooks escribió: "Si alguna vez hubo una noche en la que realmente necesitaba esto, ¡ESTA NOCHE era esa noche!", junto a una imagen de The Colosseum en el Caesars Palace, donde está previsto que continúe con una residencia hasta principios de 2025.

La acusación contra Brooks es la última presentada contra una estrella de la música después de que más de 100 personas plantearan una demanda contra el rapero y magnate de la música Sean "Diddy" Combs por abuso sexual, además de los cargos federales por crimen organizado y tráfico sexual que ya enfrenta.

La querellante es Jane Roe, quien trabajó inicialmente para la esposa de Brooks, Trisha Yearwood, como peluquera y maquilladora en 1999.

Comenzó a trabajar para Brooks en 2017.

La demanda, que pide una compensación económica no especificada, dice que Roe quedó tan traumatizada por el ataque que llegó a considerar suicidarse.

"De pronto Brooks apareció en la puerta del cuarto, completamente desnudo. Se paró allí y flexionó sus músculos. La señora Roe de inmediato sintió el estómago revuelto al saber que estaba atrapada en el cuarto con Brooks, sin nadie que la ayudara", afirma la demanda.

Brooks saltó a la fama nacional en la década de 1990 con grandes éxitos en la música country.

En 2015 superó a Elvis Presley con el mayor número de discos vendidos por un artista masculino.

