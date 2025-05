Musk dice que espera “seguir siendo amigo y asesor” de Trump

El millonario Elon Musk declaró este viernes que espera "seguir siendo amigo y asesor" de Donald Trump durante la despedida que ofreció el presidente estadounidense en la Casa Blanca al hombre que lideró los recortes del gasto federal.

"Espero seguir siendo amigo y asesor del presidente", declaró Musk a periodistas después de que Trump le entregara una llave de oro como obsequio en el Despacho Oval.

Vestido de negro y con una gorra de béisbol del mismo color, Musk prometió que seguirá apoyando al equipo de la comisión de eficiencia gubernamental conocida como DOGE y que él lideró hasta ahora.

Lo respaldará en su empeño de "perseguir sin descanso un billón de dólares de despilfarro" para beneficiar "al contribuyente estadounidense", declaró.

Durante la rueda de prensa, el hombre más rico del mundo permaneció de pie junto a Trump, sentado detrás de su escritorio.

"Nos convertimos, esencialmente, en el coco de DOGE, donde cualquier recorte en cualquier lugar sería atribuido a DOGE", se quejó.

Musk explicó que se retira de su cargo para centrarse en sus empresas, que incluyen Tesla, SpaceX y la plataforma social X.

La salida formal de Musk llega después de que The New York Times publicara un artículo sobre su presunto consumo de drogas.

Según el periódico, Musk consumió tanta ketamina durante la campaña electoral de 2024 que desarrolló problemas de vejiga. También sostiene que toma éxtasis y hongos psicoactivos.

Un periodista le preguntó sobre ello y Musk no respondió directamente. En su lugar criticó a The New York Times por su cobertura de la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Después pasó a la siguiente pregunta.

Bajo la dirección de Musk, DOGE ha recortado miles de millones de dólares en gastos gubernamentales, gran parte de ellos ya aprobados por el Congreso, incluido el desmantelamiento de la principal agencia estadounidense de ayuda exterior.

Según un estudio de la Universidad de Boston, decenas de miles de personas ya han muerto a causa de la congelación de esta ayuda. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, lo niega.

"Estamos totalmente comprometidos a hacer permanentes los recortes de DOGE y detener mucho más el despilfarro en los próximos meses", dijo Trump.

Musk "realmente no se va", añadió el magnate republicano. "Tengo la sensación de que (DOGE) es su bebé, y creo que va a hacer muchas cosas".

