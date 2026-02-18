Nashville da primer paso para enfrentar al Inter de Messi en Concachampions

El Nashville SC derrotó este martes 2-0 a domicilio al Atlético Ottawa en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, un triunfo que les acerca a otro duelo frente al Inter Miami.

Con esta ventaja, Nashville hospedará el 24 de febrero el juego de vuelta de la llave, de la que saldrá el rival del Inter de Lionel Messi en los octavos de final.

En caso de enfrentar a Miami, exento de jugar la primera fase, Nashville intentará tomar revancha de la eliminación que encajó en 2024 a manos del equipo de Messi en su única participación en el torneo.

Este martes, la escuadra estadounidense no logró perforar el arco canadiense al cierre de la primera mitad en el Hamilton Stadium.

El campeón de la Canadian Premier League tuvo que disputar su debut en esta competición en Hamilton (Ontario), a unos 500 kilómetros de Ottawa, debido a las obras en su cancha.

Frente a unas gradas vacías, y una temperatura cercana a los cero grados Celsius, el Nashville apretó el acelerador en la segunda mitad alistando desde el banco a sus figuras Sam Surridge y Hany Mukhtar.

El delantero haitiano Woobens Pacius, nacido en Canadá, abrió el marcador para el equipo de la MLS en una jugada individual en el área en el minuto 66.

El inglés Surridge, segundo máximo goleador de la pasada temporada de la MLS tras Messi, amplió el colchón en el 90+5 al culminar un contraataque armado por el alemán Mukhtar y el argentino Cristian Espinoza.

La jornada del martes se cerraba con la visita del Los Angeles FC, liderado por el surcoreano Son Heung-min, al Real España hondureño.