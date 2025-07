Negociaciones comerciales a marchas forzadas para evitar los aranceles de Trump

Las negociaciones comerciales han sido menos productivas de lo que esperaba el presidente Donald Trump pero algunos socios de Estados Unidos exprimen los últimos días en busca de un acuerdo que evite una subida brusca de aranceles el 1 de agosto.

Por el momento, Washington ha alcanzado acuerdos con el Reino Unido, Japón, Vietnam, Indonesia, Filipinas y la Unión Europea.

El presidente estadounidense anunció este fin de semana que los productos de la UE pagarán un 15%; antes de que Trump regresara en enero a la Casa Blanca solo estaban gravados al 2,5%.

Estas son las principales negociaciones en curso.

- Brasil -

La mayor economía latinoamericana y décima mundial tiene bastante que perder si Estados Unidos le impone un 50% adicional de aranceles, como le ha amenazado.

Las principales ventas de Brasil al mercado estadounidense son petróleo bruto (12% de sus exportaciones a ese país), productos semiterminados de hierro y acero (9,7%), café sin tostar (5,8%) y aeronaves y otros equipamientos (5,2%).

Las exportaciones del agronegocio brasileño podrían sufrir pérdidas por hasta US$5800 millones, según la Confederación de Agricultura y Ganadería.

Otros rubros como la aeronáutica, la pesca y el armamento destinan más de la mitad de sus exportaciones al mercado estadounidense.

Estados Unidos exporta más a Brasil de lo que importa, pero el presidente republicano echó un pulso al mandatario izquierdista brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por lo que considera una "caza de brujas" contra su predecesor ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.

- México -

La segunda economía más grande de América Latina podría verse muy perjudicada si se concreta la amenaza de un 30% adicional de aranceles.

Y es que el 80% de sus exportaciones tienen como destino su vecino gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte junto con Estados Unidos y Canadá.

Se desconoce con precisión cuáles productos se verán sometidos a los aumentos de tarifas aduaneras pero, antes de la ofensiva arancelaria de Trump, México exportaba una gran cantidad de vehículos y piezas, electrodomésticos y electrónica, alimentos como café, aguacate, tomate, tequila o cerveza y bienes siderúrgicos como acero y aluminio.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2024 México acumuló un superávit con Estados Unidos de unos US$171.400 millones.

Este es un punto crucial de las negociaciones. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que propuso aumentar las importaciones.

Trump también reprocha a México que no combata suficientemente, según él, el tráfico de fentanilo.

- Canadá -

Canadá apostó por la firmeza y negoció con Washington a la vez que intenta reducir su dependencia económica de Estados Unidos, en particular acercándose a la UE. Las conversaciones son tensas, y Donald Trump ha amenazado a Canadá, su segundo socio comercial más importante después de México, con aranceles del 35% si no alcanzan un acuerdo. - Corea del Sur - Corea del Sur, amenazado con un 25%, aún no ha llegado a un acuerdo con el gobierno estadounidense. Según la prensa local, Seúl prevé presentar una propuesta que incluye US$100.000 millones en inversiones en Estados Unidos de sus principales empresas, como Samsung y Hyundai. Incluiría una mayor colaboración en áreas consideradas estratégicas por Washington, como baterías, semiconductores y construcción naval. - India - Si los aranceles se aplican, los productos indios quedarían sujetos a un 26% adicional. Nueva Delhi confía en sellar un acuerdo al mismo tiempo que fortalece otras relaciones comerciales, como por ejemplo con el Reino Unido. - Taiwán - "Trabajamos duro" para alcanzar un acuerdo, aseguró el jueves a periodistas el primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai. El gobierno de la isla se encuentra bajo presión de parte de la población que teme perder sus empleos si los aranceles estadounidenses aumentan un 32%.