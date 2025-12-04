Negociadores de EEUU y de Ucrania tratan plan de paz en Florida

Enviados del presidente Donald Trump tienen previsto reunirse este jueves con negociadores del gobierno de Ucrania en Florida con el fin de discutir el plan estadounidense para acabar con el conflicto, después que la Casa Blanca aligerara las sanciones contra Rusia.

Dos días después de que los enviados de Trump se reunieran con el líder ruso, Vladimir Putin, el Departamento del Tesoro levantó este jueves, hasta el 29 de abril, algunas sanciones económicas contra la petrolera Lukoil fuera de Rusia.

La Casa Blanca mantiene la prohibición de que el dinero obtenido en el extranjero por la empresa entre en Rusia.

Trump anunció en octubre un paquete de sanciones contra Moscú en medio de críticas de países europeos de que el republicano evitaba presionar a Putin.

El emisario de Trump Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente, se reunirán el jueves cerca de Miami con el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, según informó un funcionario estadounidense. Es la tercera vez en dos semanas que se reúnen.

El dúo estadounidense se reunió con Putin el pasado martes durante cinco horas en Moscú. Trump dijo que los enviados tuvieron una "muy buena reunión" con Putin.

El presidente dijo que sus enviados tuvieron la sensación de que el líder ruso quiere poner fin al conflicto: "Su impresión fue... que le gustaría que la guerra terminara".

Un primer borrador del plan estadounidense contempla que Ucrania ceda territorios que Rusia no ha podido conquistar durante su invasión.

A cambio, el texto propone medidas de seguridad para Ucrania, pero sin satisfacer las aspiraciones de Kiev de unirse a la OTAN.

