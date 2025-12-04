Negociadores de Estados Unidos y de Ucrania tratan plan de paz en Florida

Enviados del presidente Donald Trump tienen previsto reunirse este jueves con negociadores del gobierno de Ucrania en Florida con el fin de discutir el plan estadounidense para acabar con el conflicto, el mismo día en que la Casa Blanca aligeró las sanciones contra Rusia.

Dos días después de que los enviados de Trump se reunieran con el líder ruso, Vladimir Putin, el Departamento del Tesoro levantó este jueves, hasta el 29 de abril, algunas sanciones económicas contra la petrolera Lukoil fuera de Rusia.

La Casa Blanca mantiene la prohibición de que el dinero obtenido en el extranjero por la empresa ingrese a Rusia.

Trump anunció en octubre un paquete de sanciones contra Moscú en medio de críticas de países europeos de que el republicano evitaba presionar a Putin.

"Obtener información completa"

El emisario de Trump Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente, se reunirán el jueves cerca de Miami con el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, según informó un funcionario estadounidense. Es la tercera vez en dos semanas que se encuentran.

"Ahora nuestra tarea es obtener información completa sobre lo que se dijo en Rusia y qué razones ha encontrado Putin para prolongar la guerra y presionar a Ucrania", dijo el jueves por la noche el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un discurso desde Kiev.

"Ucrania está preparada para cualquier escenario. Por supuesto, trabajaremos de la forma más constructiva posible con todos nuestros socios para garantizar que se alcance la paz, y que sea una paz digna", añadió.

El dúo estadounidense se reunió con Putin el martes durante cinco horas en Moscú. Trump afirmó que fue una "muy buena reunión".

El presidente dijo que sus enviados tuvieron la sensación de que el líder ruso quiere poner fin al conflicto: "Su impresión fue... que le gustaría que la guerra terminara".

Pero lejos de esta percepción, Putin no ha mostrado ningún signo de ceder en sus aspiraciones y las tropas rusas siguen avanzando en la conquista de más terreno en el este de Ucrania.

"Es una tarea compleja y una misión desafiante que el presidente Trump ha asumido", afirmó Putin en una entrevista publicada por el medio India Today el jueves.

"Lograr el consenso entre partes rivales no es tarea fácil, pero creo sinceramente que el presidente Trump lo está intentando de verdad", añadió.

Un primer borrador del plan estadounidense contempla que Kiev ceda territorios que Rusia no ha podido conquistar durante su invasión.

A cambio, el texto propone medidas de seguridad para Ucrania, pero sin satisfacer las aspiraciones de Kiev de unirse a la OTAN.

Turquía convocó el jueves a los embajadores ruso y ucraniano para pedirles que mantengan "las infraestructuras energéticas al margen de la guerra" después de que Kiev atacara una planta petrolera en territorio de Rusia.

bur-sct/acb/dga/mel/db/nn