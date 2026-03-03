Netanyahu asegura que el conflicto en Irán no será "una guerra sin fin"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes en una entrevista que la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán no será una "guerra sin fin" pero puede que "tome algún tiempo".

Netanyahu aseguró al canal Fox News que la campaña militar iniciada el fin de semana sería "una acción rápida y decisiva" y añadió que "puede que tome algún tiempo, pero no tomará años".

El objetivo será "crear las condiciones necesarias para que el pueblo iraní pueda tomar en sus manos su destino y formar su propio gobierno democráticamente elegido, que haga de Irán un país diferente", prosiguió.

Netanyahu declaró además que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán porque sus programas nuclear y de misiles balísticos estaban a solo meses de que fuera imposibles atacarlos.

"Si no actuábamos ahora, no se habría podido hacer nada en el futuro", aseguró.

Tras la guerra de 12 días y los bombardeos de junio de 2025, los iraníes "empezaron a construir nuevas instalaciones, nuevos lugares, espacios subterráneos, que habrían hecho que sus programas de misiles balísticos y de bombas atómicas fuesen intocables en unos meses", dijo el primer ministro israelí.