Netanyahu se reunirá con Trump en EEUU para hablar del futuro de la tregua Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá con Donald Trump en Florida el lunes, en momentos que el presidente de Estados Unidos presiona para avanzar a la siguiente etapa del frágil plan de tregua en Gaza.

El encuentro en la lujosa residencia de Mar-a-Lago de Trump llega en un momento en que algunos funcionarios de la Casa Blanca temen que tanto Israel como Hamás estén dilatando la segunda fase del alto el fuego.

Trump, quien dijo que Netanyahu solicitó la reunión, estaría ansioso por anunciar antes de enero un gobierno tecnocrático palestino para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Los dos gobernantes se reunirán a las 13:00 locales (18:00 GMT), informó la Casa Blanca.

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, dijo que Netanyahu abordaría la segunda fase del acuerdo, que implica garantizar que "Hamás quede desarmado y Gaza desmilitarizada".

Sin embargo, Netanyahu también intentará cambiar el foco del encuentro hacia Irán, en la que será su quinta reunión este año con Trump en Estados Unidos. De acuerdo con reportes, el líder israelí tratará de presionar por más ataques estadounidenses contra el programa nuclear de Teherán.

Netanyahu también planteará "el peligro que Irán representa no solo para la región de Oriente Medio, sino también para Estados Unidos", afirmó Bedrosian antes de volar con el primer ministro israelí.

La visita de Netanyahu corona unos frenéticos días de diplomacia internacional en Palm Beach, donde Trump recibió el domingo a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para discutir el fin de la invasión rusa.

El alto el fuego en Gaza en octubre es uno de los principales logros del primer año de Trump en su regreso en el poder, pero su administración y los mediadores regionales quieren mantener el impulso.

El enviado global de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner recibieron a altos funcionarios de los países mediadores Catar, Egipto y Turquía en Miami a principios de este mes.

El momento de la reunión con Netanyahu es "muy significativo", dijo Gershon Baskin, copresidente de la comisión de construcción de paz Alliance for Two States, quien ha participado en negociaciones secretas con Hamás.

"La fase dos tiene que empezar", declaró a la AFP. Añadió que cree "que los estadounidenses se dan cuenta de que ya es tarde porque Hamás ha tenido demasiado tiempo para restablecer su presencia".

- "La fase dos no avanza" -

La primera fase del acuerdo de tregua implicó que Hamás liberara a los rehenes restantes, tanto muertos como vivos, del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Hamás ha devuelto a todos salvo el cuerpo de un rehén. Ambas partes denuncian frecuentes violaciones del alto el fuego.

En la segunda etapa está previsto que Israel se retire de sus posiciones en Gaza, mientras que Hamás debe deponer las armas, un importante punto de fricción para el movimiento islamista.

Además, una autoridad interina debe gobernar el territorio palestino y se desplegará la fuerza internacional de estabilización (ISF, por sus siglas en inglés).

El medio estadounidense Axios informó el viernes que Trump quería convocar la primera reunión de un nuevo "Consejo de Paz" para Gaza, que él presidiría, en el foro de Davos en Suiza, en enero.

Pero señaló que altos funcionarios de la Casa Blanca estaban cada vez más exasperados porque consideran que Netanyahu hace esfuerzos para frenar el proceso de paz.

"Cada vez hay más señales de que la administración estadounidense se está frustrando con Netanyahu", dijo Yossi Mekelberg, experto en Oriente Medio del centro de estudios con sede en Londres Chatham House.

"La pregunta es qué va a hacer al respecto (...) porque la fase dos ahora mismo no avanza", añadió.

Israel también continúa atacando objetivos de Hamás en Gaza y de Hezbolá en Líbano a pesar del alto el fuego allí. Siria también estará en la agenda de las conversaciones.

Mekelberg señaló que Netanyahu podría estar intentando desviar la atención de Gaza hacia Irán justo cuando Israel entra en un año electoral.

"Todo está relacionado con mantenerse en el poder", aseguró sobre el veterano primer ministro israelí.