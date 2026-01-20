Netflix presenta una oferta simplificada para la compra de Warner Bros
La compañía de streaming Netflix presentó una oferta simplificada para la adquisición de los estudios de cine y televisión Warner Bros Discovery (WBD) por el mismo monto que había ofrecido anteriormente pero totalmente en
La compañía de streaming Netflix presentó una oferta simplificada para la adquisición de los estudios de cine y televisión Warner Bros Discovery (WBD) por el mismo monto que había ofrecido anteriormente pero totalmente en efectivo, según un comunicado publicado el martes.
"El acuerdo revisado simplifica la estructura de la transacción, brinda una mayor certeza a los accionistas de WBD en cuanto a su valor y acelera el proceso para una votación de los accionistas", indicó Netflix.
La adquisición de WBD es desde hace semanas objeto de batalla entre Netflix y Paramount, que también presentó una oferta, hasta ahora rechazada por el gigante del entretenimiento y las noticias.