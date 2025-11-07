New York City avanza en playoffs de MLS con doblete del argentino Fernández

Con dos goles del argentino Nico Fernández, el New York City venció este viernes 3-1 en la cancha del Charlotte FC en el desempate de la primera ronda de playoffs de la liga norteamericana (MLS).

La franquicia neoyorquina, perteneciente al mismo grupo empresarial que el Manchester City, se impuso así en la eliminatoria por un global de 2-1.

Su rival en la semifinal de la Conferencia Este será el Philadelphia Union, primer sembrado del sector, en una serie a partido único.

El argentino Fernández, la gran figura del juego, abrió el marcador para los visitantes con una gran jugada individual en el minuto 45+2.

El mediocampista, aterrizado en julio desde el Elche español, robó la pelota en su propia cancha y se abocó a un contragolpe en el que llegó hasta el área rival y definió con un potente derechazo.

Los visitantes dieron rápidamente el segundo golpe en otro contraataque que esta vez resolvió el costarricense Alonso Martínez en el 50.

El juego registró un largo parón debido a una lesión potencialmente grave del colombiano-estadounidense Andrés Perea, mediocampista del New York City, que se lastimó la pierna derecha al caer tras un despeje de cabeza.

Charlotte descontó en el minuto 81 por mediación del israelí Idan Toklomati y se lanzó a por el empate de la mano del delantero marfileño Wilfried Zaha, exfigura del Crystal Palace.

El asedio local no dio frutos y Nico Fernández dio la puntilla en el minuto 90+10 al picar la pelota ante la salida del arquero croata Kristijan Kahlina.

El triunfo de New York City subió el telón a un fin de semana de definiciones en la primera ronda.

El Inter Miami de Lionel Messi recibirá el sábado al Nashville SC con la necesidad de un triunfo que evite el final de otra temporada sin títulos.

-- Resultados de la primera ronda al mejor de tres partidos (en mayúsculas el equipo clasificado):

- Conferencia Este

PHILADELPHIA UNION - Chicago Fire (2-0 global)

Charlotte FC - NEW YORK CITY FC 1-3 (1-2)

FC Cincinnati - Columbus Crew (Sábado) (1-1)

Inter Miami - Nashville (Sábado) (1-1)

- Conferencia Oeste

VANCOUVER WHITECAPS - FC Dallas (2-0 global)

LOS ANGELES FC - Austin FC (2-0)

Minnesota United - Seattle Sounders (Sábado) (1-1)

San Diego FC - Portland Timbers (Domingo) (1-1)

