New York City debuta con victoria en playoffs con genialidad de Alonso Martínez

El costarricense Alonso Martínez anotó este martes un gol de fantasía en el triunfo del New York City por 1-0 a domicilio ante el Charlotte FC, en el arranque de esta serie de primera ronda de la MLS.

El sábado, el equipo neoyorquino tendrá frente a su público la primera oportunidad de superar esta eliminatoria de playoffs, al mejor de tres partidos.

El vencedor de la serie disputará la semifinal de la Conferencia Este ante Chicago Fire o Philadelphia Union, que ganó el primer juego de esa eliminatoria.

Alonso Martínez, que viene de firmar su mejor fase regular con 17 goles en 30 jornadas, fue la figura de la noche en el Bank of America Stadium, en Charlotte.

El internacional costarricense buscó el gol desde el pitido inicial y dio un primer aviso en el minuto 5 con un disparo que atajó el arquero croata Kristijan Kahlina.

En el 31, el colombiano-estadounidense Andrés Perea pudo adelantar en el marcador a los visitantes con un disparo que se estrelló en el travesaño.

El marcador sólo se movió con la espectacular acción individual de Martínez en el minuto 34. El punta se hizo con la pelota en la banda derecha y arrancó una carrera en diagonal hasta pisar el área, donde se hizo un autopase entre varios defensores para definir por abajo ante el arquero.

"Le dije a mis compañeros que ni yo me creo ese gol", reconoció después en declaraciones a Apple TV. "Pero el que gana es el equipo. Sacamos una buena ventaja y hay que decidir en casa".

Charlotte, que había ganado 11 de sus últimos 13 partidos para asegurar la ventaja de campo en primera ronda, se resintió de las bajas del español Pep Biel, lesionado, y del marfileño Wilfried Zaha, suspendido.

-- Resultados de la primera ronda de playoffs (al mejor de tres partidos):

- Conferencia Este

Inter Miami - Nashville 3-1 (1-0 global)

Philadelphia Union - Chicago Fire 2-2 (1-0)

FC Cincinnati - Columbus Crew 1-0 (1-0)

Charlotte FC - New York City 0-1 (0-1)

- Conferencia Oeste

Vancouver Whitecaps - FC Dallas 3-0 (1-0)

San Diego FC - Portland Timbers 2-1 (1-0)

Minnesota United - Seattle Sounders 3-2 en penales, 0-0 en tiempo reglamentario (1-0)

Los Angeles FC - Austin FC (miércoles)

gbv/ma