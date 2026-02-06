NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones

SAN FRANCISCO (AP) — La NFL está desafiando a mejorar la máscara facial de los cascos de fútbol americano para reducir las conmociones cerebrales en el juego

La liga anunció el viernes en una cumbre de innovación para el Super Bowl la próxima ronda de la serie HealthTECH Challenge, una competencia de colaboración masiva diseñada para acelerar el desarrollo de cascos de fútbol americano de vanguardia y nuevos estándares para la seguridad de los jugadores

El desafío invita a inventores, ingenieros, startups, equipos académicos y empresas establecidas a mejorar la protección contra impactos y el diseño de los cascos de fútbol americano mediante mejoras en cómo las máscaras faciales absorben y reducen los efectos del contacto en el campo

La mayoría de los avances en la seguridad de los cascos han venido de mejoras en la carcasa y el acolchado, ayudando a reducir la tasa general de conmociones cerebrales. Pero en la pasada temporada, el 44% de las conmociones cerebrales en el juego resultaron de impactos en la máscara facial del jugador, frente al 29% en 2015, según datos recopilados por la NFL

Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de la NFL a cargo de la salud y seguridad de los jugadores, expresó: “la rápida tasa de innovación en la tecnología de cascos refleja cómo la investigación y los datos pueden mejorar directamente el nivel de seguridad en el fútbol americano. Estos desafíos han elevado el estándar del equipo para ayudar a reducir las conmociones cerebrales y mitigar los efectos de los impactos en la cabeza. Los esfuerzos recientes para mejorar la tecnología de impacto de la carcasa han sido increíblemente fructíferos, y ahora esperamos evaluar esta próxima ola de soluciones creativas para las máscaras faciales y otros componentes del casco con el objetivo de reducir aún más las lesiones”

Los ganadores seleccionados recibirán hasta US$100.000 en financiamiento total, así como apoyo experto en desarrollo para ayudar a llevar sus conceptos del laboratorio al campo de juego

