No hay “información creíble” en los archivos de que Epstein traficó mujeres (FBI)

El director del FBI, Kash Patel, dijo el martes que no hay "información creíble" en los archivos de la policía federal estadounidense que indique que el delincuente sexual Jeffrey Epstein traficaba con mujeres jóvenes.

"No hay información creíble, ninguna", expresó Patel durante una audiencia del Comité Judicial del Senado. "Si la hubiera, habría presentado el caso ayer" y señalado "que traficaba para otros individuos", añadió.

Los partidarios del presidente estadounidense Donald Trump han estado obsesionados desde hace años con el caso Epstein y consideran que ciertos círculos del poder han estado protegiendo a personas vinculadas con Epstein en el Partido Demócrata y Hollywood.

Al pasar a la oposición, los demócratas también han retomado esa bandera y ahora exigen transparencia sobre esos presuntos "archivos Epstein".

Patel hizo estos comentarios después de que enfureciera a muchos partidarios de Trump con un memorando en julio que cerró la investigación sobre Epstein.

Epstein murió en una celda de la cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores.

Patel fue criticado por los demócratas del panel del Senado por una purga en las filas del FBI que afectó a decenas de agentes que trabajaban en casos penales relacionados con Trump o que eran percibidos como desleales al presidente republicano.

El senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el comité, acusó a Patel de infligir "daños incalculables al FBI" y de poner "en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública".

Desde que asumió el cargo, Trump ha tomado una serie de medidas punitivas contra los que considera sus enemigos, purgando a funcionarios del gobierno considerados desleales o apuntando a bufetes de abogados involucrados en casos pasados contra él.

Tres ex altos funcionarios del FBI presentaron una demanda contra Patel la semana pasada por su despido, alegando que fueron víctimas de una "campaña de represalias" debido a una supuesta "incapacidad para demostrar suficiente lealtad política".

