“No lo abran”: encontró una heladera abandonada en un estacionamiento con un terminante mensaje, pero no obedeció y pagó las consecuencias

Las zonas comunes de los edificios suelen ser una gran caja de sorpresas y un encuentro inesperado con una nevera fue lo que le sucedió a una mujer en Saskatchewan, Canadá, quien al bajar al estacionamiento de su edificio halló una heladera con grandes carteles realizados a manos que advertían: “No abrir”.

Frente a la insólita situación, la mujer recurrió a Reddit en busca de opiniones, subió una foto del electrodoméstico y advirtió: “Ha estado así hace una semana”. Inmediatamente, su publicación revolucionó la red y despertó teorías conspirativas tan sorprendentes como su hallazgo.

Con miles de votos positivos y comentarios, el caso se tornó un tópico de debate con usuarios que insistían en que abra inmediatamente la nevera y de rienda suelta a su curiosidad y otros que aseguraban que debía alejarse porque “seguramente allí había un cadáver”.

Entre los más benévolos del equipo de las sorpresas desagradables, muchos le advirtieron que seguramente el refrigerador contenía comida en mal estado, y aunque no fuera un cadáver, seguramente sí iba a oler “exactamente como uno”.

Y no faltaron los consejos de expertos, que sobre este caso plantearon: “Trabajo en el traslado de materiales peligrosos y una de las reglas más importantes en nuestro negocio es nunca abrir un refrigerador. Lo peor que he visto es un congelador antiguo. Intentamos sellarlo para sacarlo, pero se abrió cuando lo movimos y es lo peor que he experimentado en mis 15 años en este negocio. Eso fue hace unos buenos 6 o 7 años y el olor todavía me persigue. ¡No hay nada allí que quieras!”.

El fin del misterio

Pese a las múltiples advertencias y después de una semana, la usuaria confesó que la tentación de saber qué había en el refri ya era demasiado grande y había decidido abrirlo.

Envió una foto con su hallazgo, que aunque no era tan tremendo como muchos anunciaban, tampoco era nada agradable, especialmente el olor, según detalló la usuaria, era “insoportable” aunque como es obvio, no podía reflejarlo en la fotografía.

Finalmente se develó el misterio

“Está cubierto de material marrón y moho. Sí, también olía a basura. Además, no fui yo quien cortó la cinta, alguien debe haber sentido curiosidad antes que yo”, describió junto a la foto del refri abierto.

Desde ya, los fans de los cadáveres corrieron en masa a comentar que el fin del misterio los había dejado con sabor amargo. “Bueno, eso fue decepcionante”, dijo un usuario con 2.400 votos positivos, apoyando su sensación de decepción.

Algunos más conciliadores le comentaron que conocían situaciones similares ocasionadas por los cortes de electricidad que provocan que la comida se pudra en el refrigerador. “He oído hablar de múltiples situaciones en las que se corta la electricidad de alguien, la comida en el refrigerador comienza a echarse a perder y cuando abren las puertas, el refrigerador está lleno de gusanos”.

Un problema nuevo

“En mi casa no hay contenedores de basura. Cualquier cosa más grande que una bolsa de basura de cocina se convierte en un problema. La última vez que me mudé, tuve que pagar alrededor de US$200 a un servicio de eliminación de basura. Simplemente, no había forma de deshacerme de los artículos”, concluyó una tercera persona. Claramente indicando, que resuelto el misterio, ahora había que ver cómo se solucionaba el traslado definitivo de la heladera desde el estacionamiento del edificio hacia un lugar adecuado.

LA NACION