“No lo consuma, incluso si no huele mal”: advierten por este pescado con esporas potencialmente mortales y ordenan su retiro del mercado

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado luego de que la empresa North Fish USA Inc., radicada en Florida, retiró de manera voluntaria del mercado paquetes de pescado de capelán ahumado por una posible contaminación con Clostridium botulinum, la bacteria que causa el botulismo y que puede llegar matar.

Según informa la FDA, el consumo o exposición a estos productos es potencialmente mortal. Los síntomas pueden ser: debilidad general, mareos, visión doble, dificultad para hablar o para tragar, dificultad para respirar, dolor muscular, distensión abdominal y estreñimiento. Las personas que experimenten alguno de estos signos deben asistir de forma inmediata al hospital más cercano.

Estos peces median más de cinco pulgadas, y además de estar contaminados con esta bacteria, también tenían las vísceras. Si bien no se reportaron personas enfermas, la agencia de gobierno recomendó: “se advierte a los consumidores que no utilicen el producto, incluso si no parece ni huele mal”.

El producto fue distribuido a lo largo de la costa este

Este producto fue enviado a distribuidores en Nueva York y Georgia para su venta en tiendas de la costa este. El vendedor en línea Patriot Food identifico el problema luego de una inspección de rutina realizada por el Departamento de Agricultura y Mercados de Alimentos del Estado de Nueva York.

El capelán ahumado viene en un empaque de plástico de 9 onzas y tiene una fecha de caducidad del 7 de diciembre de 2024 y el 1 de mayo de 2025, las cuales están impresas en la parte de atrás del producto. El código universal de producto (UPC, según sus siglas en inglés) es 4811527003360.

De haber adquirido este producto debe devolverlo a la tienda donde lo compro y solicitar un reembolso completo. Y si opta por tirarlo a la basura directamente, tendrá que asegurarse que quede lejos del alcance de niños y mascotas. Ante cualquier consulta se podrán comunicar con North Fish USA via telefónica al 954-251-2021, de lunes a viernes entre las 8 AM y las 4 PM (hora del este).

Botulismo

El botulismo es una enfermedad que no ocurre con mucha frecuencia y que es causada por la bacteria Clostridium botulinum. Puede ingresar al organismo humano de dos formas, a través de las heridas o por el consumo de alimentos que se encuentran en mal estado. Esta se puede encontrar en el suelo y en las aguas no tratadas de todo el mundo.

Si tiene algunos de los síntomas del botulismo deberá ir al centro médico más cercano de manera urgente

“Las bacterias producen esporas de protección que les ayudan a sobrevivir. En ciertas condiciones, tales como alimentos mal conservados o mal enlatados, estas esporas pueden crecer y producen una toxina”, enuncia Medline Plus en su sitio web. Por otro lado, si se consume incluso una pequeña cantidad de esta toxina, puede provocar una intoxicación alimentaria grave que podría llegar a ser mortal.

Algunos de los alimentos que pueden estar contaminados:

Verduras enlatadas.

Carne de cerdo y jamón curados.

Pescado crudo o ahumado.

Miel o el jarabe de maíz.

Papas al horno cocinadas en papel aluminio.

Jugo de zanahoria.

Ajo picado conservado en aceite.

