"No me iba a retirar en semifinales de un Grand Slam", asegura Draper

El tenista británico Jack Draper atribuyó los problemas físicos sufridos en su derrota del viernes en semifinales del Abierto de Estados Unidos a la fuerte humedad y la tensión del choque ante el número uno mundial, Jannik Sinner.

Draper, que jugaba sus primeras semifinales de un torneo de Grand Slam a los 22 años, resistió en pie hasta el final después de que en el segundo set vomitara varias veces sobre la pista de Flushing Meadows (Nueva York).

"No me iba a retirar en las semifinales de un Grand Slam", subrayó tras su derrota por 7-5, 7-6 (7/3) y 6-2. "Obviamente, no me sentía bien y pasé apuros en algunos momentos del partido, sobre todo al final. Jannik me ganó limpiamente, hoy fue demasiado fuerte para mí".

El clima era "extremadamente húmedo, no estuvo así en toda la semana", apuntó. "Fue un partido muy físico y cuando juegas contra los mejores, la intensidad es diferente".

"No tuve problemas antes del partido pero hoy estaba más excitado, con más nervios y yo soy una persona bastante ansiosa. Todo eso se sumó y sentí algo de náuseas en la pista", explicó.

Primer británico entre los cuatro mejores del US Open desde Andy Murray en 2012, Draper desafió el dominio de Sinner hasta que, tras dos horas y 25 minutos de batalla, se vio dos sets por detrás en el marcador.

"En el último set quizás mi imagen no fue la mejor pero luché todo lo que pude y estoy orgulloso de sí mismo", afirmó Draper, que fue una de las grandes revelaciones del torneo al no dejarse un solo set hasta estas semifinales.

