"No se puede llevar a la quiebra a un movimiento", dice Greenpeace tras millonaria condena

La directora ejecutiva interina de Greenpeace en Estados Unidos, Sushma Raman, dijo a la AFP que el grupo ecologista planea apelar la decisión por la que un jurado de Dakota del Norte lo condenó a pagar más de 660 millones de dólares de indemnización a una empresa energética.

"La realidad es que no se puede llevar a la quiebra a un movimiento", dijo a la AFP. "Estamos impulsados por la gente, no aceptamos financiación corporativa ni gubernamental, estamos totalmente sostenidos por individuos que dan pequeñas cantidades de dinero... la gente que impulsa organizaciones como Greenpeace... no puedes llevarlas a la bancarrota", zanjó.

