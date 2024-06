Noah Lyles, campeón mundial de 100m, saca un brillante boleto a París-2024

Noah Lyles, vigente campeón mundial de los 100 metros planos, se impuso este domingo en la final del preolímpico estadounidense en Eugene (Oregón) y se aseguró el boleto para los Juegos de París-2024.

Lyles se impuso con un tiempo de 9.83 segundos, que iguala su mejor marca personal, sobre la pista del Hayward Field, el mismo escenario donde tres años atrás falló en el intento de lograr ese billete para los Juegos de Tokio.

En París le acompañarán Kenny Bednarek, que fue segundo con 9.87s, y Fred Kerley, campeón mundial en 2022, tercero con 9.88.

El trío le barró el paso de los 100m de París a Christian Coleman, el campeón mundial en Doha-2019.

Coleman, de 28 años, tampoco los pudo correr en los Juegos de Tokio debido a una suspensión por incumplir los protocolos antidopaje.

Frente a todos estos rivales, Lyles ratificó su condición de estrella actual de la prueba reina del atletismo, una meta que se propuso después de dominar durante años los 200m.

Triple campeón mundial el año pasado en Budapest (100, 200, 4x100 metros), Lyles ambiciona incluso ampliar la cosecha de oros en París a cuatro con los 4x400m.

"Estoy listo", proclamó ante el público de Eugene.

El atleta de Florida quiere resarcirse de la decepción de Tokio, cuando llegaba como favorito en los 200m y se conformó con un bronce.

"Si no hubiera conseguido ese tercer puesto en Tokio, no habría tenido este deseo, este fuego encendido, no habría logrado lo que he logrado en los últimos años", subrayó.

Sus acompañantes serán Kenny Bednarek, que competirá por primera vez en los 100m tras ser plata de los 200m de Tokio, y Fred Kerley, subcampeón en la pasada cita olímpica.

En las pruebas femeninas, la campeona mundial Sha'Carri Richardson selló también el sábado su boleto para competir en sus primeros Juegos.

- Fenómeno Wilson -

La otra gran sensación de la jornada del domingo en Eugene fue Quincy Wilson, que a sus 16 años se metió en la final de los 400m con un tiempo de 44.59s.

Con este registro, Wilson batió de nuevo el récord mundial para menores de 18 años, después de los 44.66s que fijó en las series del viernes.

Wilson, estudiante del instituto Bullis School de Maryland, fue tercero en su semifinal pero marcó el cuarto mejor tiempo de todos los competidores.

En la final del lunes necesitará terminar entre los tres primeros para clasificar a París-2024.

Michael Norman, campeón mundial en 2022, también estará en la final, al igual que Quincy Hall, Bryce Deadmon y Vernon Norwood.

La final femenina de los 400m la ganó Kendall Ellis (49.46), campeona olímpica en el relevo 4x400 m en Tokio, por delante de Aaliyah Butler (49.71) y Alexis Holmes (49.78).

De su lado la estrella de los 800m, Athing Mu, fue la más rápida en las semifinales del domingo con un tiempo de 1 minuto y 58.84s.

