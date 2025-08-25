Norcorea podría producir de 10 a 20 armas nucleares al año, según líder surcoreano

Corea del Norte pronto podría producir entre 10 y 20 armas nucleares al año, dijo este lunes el nuevo presidente de Corea del Sur, de tendencia moderada, al tiempo que instó a que se realicen esfuerzos para reducir las tensiones.

Corea del Norte ha reunido aproximadamente 50 ojivas nucleares y dispone de material fisible para producir hasta 40 más, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

"Un misil balístico intercontinental (ICBM) capaz de alcanzar Estados Unidos está casi completamente desarrollado, y continúan desarrollando la capacidad para producir aproximadamente entre 10 y 20 bombas nucleares al año", declaró el presidente Lee Jae-myung en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en Washington.

Sobre las políticas de línea dura de su predecesor, Lee afirmó: "Hemos hecho esfuerzos para disuadir a Corea del Norte y aplicar sanciones, pero el resultado ha sido que Corea del Norte continúa desarrollando su programa nuclear".

"La dura realidad es que el número de armas nucleares que posee Corea del Norte ha aumentado en los últimos tres o cuatro años", aseguró.

Si bien dijo que Corea del Sur estaba comprometida con la disuasión de armas convencionales contra Corea del Norte, también destacó sus esfuerzos por descontinuar medidas consideradas provocadoras, como la difusión por megafonía de mensajes antinorcoreanos en la frontera militar.

Las declaraciones de Lee se dieron luego de reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, quien expresó su deseo de encontrarse nuevamente con el líder norcoreano Kim Jong Un.