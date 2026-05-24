Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 25 de mayo al 29 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 60 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 50%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 50%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
El martes 26 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 27 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El jueves 28 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El viernes 29 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
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