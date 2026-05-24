Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 25 de mayo al 29 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 72%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Jersey City
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 72%
- Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.
El martes 26 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El miércoles 27 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El jueves 28 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
El viernes 29 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
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