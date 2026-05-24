Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 25 de mayo al 29 de mayo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 60 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 66%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Norte

: 5 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 66%

: 66% Pronóstico: probables chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.