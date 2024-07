Alerta de estafa en peajes de Nueva York: lo que no hay que hacer al recibir este mensaje de texto

Escuchar

La Autoridad de Autopistas de Peaje del Estado de Nueva York emitió una alerta sobre una nueva estafa que circula a través de mensajes de texto, conocida como “smishing”. Estos mensajes fraudulentos informan a los destinatarios sobre un supuesto peaje no pagado y solicitan el pago inmediato para evitar cargos adicionales. La entidad subrayó que ni E-ZPass ni Tolls By Mail solicitan información personal o pagos a través de mensajes de texto o correos electrónicos.

Funcionarios de la Autoridad de Autopistas de Peaje utilizaron sus redes sociales para advertir que estos mensajes son falsos y forman parte de una serie de estafas diseñadas para robar información sensible. En un comunicado, la entidad fue clara: “E-ZPass o Tolls By Mail NUNCA enviarán un mensaje de texto o correo electrónico solicitando información personal sensible como número de tarjeta de crédito, número de seguro social, nombres de usuario, contraseñas, etc”.

Qué es el “smishing”, la estafa vinculada a los peajes de Nueva York

El “smishing” es una variante del “phishing”, pero en lugar de correos electrónicos utiliza mensajes de texto para engañar a las víctimas. Los ciberdelincuentes envían mensajes que parecen legítimos, con el objetivo de que los usuarios descarguen malware o compartan información personal y financiera. Según una alerta del FBI emitida en abril, estas estafas aumentaron significativamente en los últimos meses.

La Autoridad de Autopistas de Peaje del Estado de Nueva York emitió una alerta sobre una nueva estafa que circula a través de mensajes de texto (Imagen de cbs6albany.com)

Tal como publicó Lohud, el FBI investiga estas actividades y, desde principios de marzo, se registraron aproximadamente 2.000 denuncias relacionadas con smishing en Estados Unidos. Los mensajes de texto fraudulentos que se hacen pasar por servicios de cobro de peajes se reportaron en al menos tres estados, incluido Nueva York.

Muchos usuarios recibieron mensajes que indican: “Servicios de Peajes de Nueva York: Hemos notado una factura de peaje no pagada para su vehículo. Para evitar un cargo adicional de US$150,00, por favor salde su balance de US$5,89 lo antes posible...”.

Tolls by Mail publicó este aviso de alerta de estafa en su web (Imagen de cbs6albany.com)

Esta táctica de los ciberdelincuentes juega con el miedo y la urgencia, presionando a las víctimas a actuar rápidamente sin verificar la autenticidad del mensaje. Al proporcionar información o seguir los enlaces incluidos en estos mensajes, las víctimas pueden comprometer su seguridad personal y financiera.

La Autoridad de Autopistas de Peaje del Estado de Nueva York recomendó ignorar y eliminar estos mensajes inmediatamente. Si alguien recibió un mensaje de este tipo y proporcionó información, se aconseja contactar inmediatamente con su banco y monitorear las cuentas por cualquier actividad sospechosa.

LA NACION