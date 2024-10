Así es la plataforma giratoria 360° que abrió en el Rockefeller Center y deja ver Nueva York en todo su esplendor

La nueva atracción Skylift en Top of the Rock en Nueva York permite a los visitantes integrarse en la constelación urbana de la ciudad, como si flotaran en el horizonte. Esta experiencia se suma a la renovación integral de Top of the Rock y resalta la tradición de innovación arquitectónica del Rockefeller Center.

Qué es Skylift en Top of the Rock en el Rockefeller Center

Skylift es una atracción que eleva a los visitantes tres niveles más arriba de la terraza superior de Top of the Rock, situándolos a 900 pies (200 metros) de altura sobre las calles de Nueva York, informa su sitio web. A medida que se asciende, la plataforma al aire libre realiza un giro de 360 grados, proporcionando una vista panorámica única y sin obstrucciones de la ciudad. Inspirada en el diseño Art Decó del Rockefeller Center, la estructura cuenta con una plataforma circular de fibra de vidrio, apoyada en una base de cuatro niveles. Tres de estos niveles están decorados con 96 píxeles LED que proyectan un espectáculo de luces nocturnas visible desde diferentes puntos de la ciudad.

Cómo llegar a Skylift en Nueva York

Top of the Rock se encuentra en el número 30 de Rockefeller Plaza, entre la Quinta y la Sexta Avenida. Los visitantes pueden acceder a la entrada de la calle 50 mediante taxi, transporte compartido o en metro, utilizando las líneas BDFM y NQR con paradas directas en el Rockefeller Center, o las líneas 1 y 6 que se detienen en la calle 50. Para quienes prefieren el autobús, las líneas M1, M2, M3, M4 y M7 van de norte a sur, mientras que el M50 se desplaza de este a oeste. También hay estacionamiento disponible a una cuadra de distancia, aunque tiende a llenarse en horas pico.

La famosa pista de patinaje del Rockefeller Center (Archivo) AFP

El Skylift se encuentra en el lado oeste del mirador del piso 70 de Top of the Rock y se accede a través de un elevador que lleva directamente a la cima.

Cómo adquirir boletos para Skylift y cuánto cuestan

Los boletos se pueden comprar en persona en la taquilla de Top of the Rock, pero se recomienda adquirirlos con antelación de manera online para mayor comodidad. Skylift se puede agregar a cualquier boleto de entrada para Top of the Rock por 35 dólares adicionales, sin importar la edad del visitante. La entrada general para Top of the Rock incluye una hora de acceso garantizada, lo que permite elegir el horario que más convenga. Además, los boletos VIP también incluyen Skylift y brindan acceso prioritario y entrada rápida al elevador.

Cuál es el mejor momento para disfrutar Skylift en Top of the Rock

Para disfrutar del horizonte en su máximo esplendor, se recomienda visitarlo al atardecer. A medida que cae la noche y Nueva York se ilumina, los visitantes pueden disfrutar del espectáculo de luces de Skylift, que transforma la experiencia en algo mágico y envolvente, prometen desde Rockefeller Center.

La experiencia dura unos cinco minutos, sin contar el tiempo de ascenso y descenso. La plataforma admite hasta 13 personas a la vez y es accesible para sillas de ruedas y dispositivos de movilidad. No hay restricciones de altura, pero los menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto.

Skylift estará abierto todos los días, llueva o haga sol. En caso de condiciones climáticas adversas como rayos o vientos de más de 32 km/h, los boletos podrán ser reprogramados para una fecha posterior.

El Skylift en Top of the Rock está ubicado en el 30 de Rockefeller Plaza, con una entrada en la calle 50 entre la Quinta y la Sexta Avenidas. Está abierto todos los días de 8:00 a 24:00 horas, y el último acceso es a las 23:10 horas.

