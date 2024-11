Así operará el subway de Nueva York durante fin de semana de Thanksgiving y Viernes Negro

El fin de semana de Thanksgiving y el Viernes Negro o Black Friday marca uno de los momentos más transitados del año en Nueva York. Por eso, el subway de la Gran Manzana operará con varios cambios en sus servicios para facilitar el tránsito en la ciudad. Los ajustes principales estarán vigentes desde el viernes 29 de noviembre hasta el lunes 2 de diciembre, con impactos en múltiples líneas y estaciones.

Semana de Acción de Gracias

Con miles de residentes y turistas movilizándose para asistir al Macy’s Thanksgiving Day Parade, así como para aprovechar las ofertas comerciales o disfrutar de reuniones familiares, el sistema de transporte público juega un papel crucial para garantizar la movilidad en la ciudad.

Por eso, la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) anunció, a partir de un comunicado oficial, el cronograma de las modificaciones en sus servicios. De esta manera, los usuarios pueden planificar sus viajes con anticipación y evitar contratiempos.

La MTA publicó el mapa con las modificaciones de los servicios del fin de semana de Acción de Gracias X (@MTA)

Cambios en la Línea 1 del subway de Nueva York

En la Línea 1 no habrá servicio entre las estaciones 14 St y South Ferry desde las 21.30 del viernes hasta las 5 hs del lunes por trabajos de reemplazo de vías.

Alternativas de viaje:

Durante el día y la noche, los trenes de la línea 1 operarán entre Van Cortlandt Park-242 St y 14 St cada ocho minutos.

Para conexiones locales entre 34 St-Penn Station y Chambers St, los trenes de las líneas 2 y 3 funcionarán como alternativa.

Entre Chambers St y South Ferry, se puede utilizar las líneas 4, 5 o R.

Cambios en Línea 7

La Línea 7 estará sin servicio entre Queensboro Plaza y 34 St-Hudson Yards desde las 00.15 hs del sábado hasta las 5.00 del lunes debido a mejoras en drenaje.

Opciones disponibles:

Para viajar entre Queens y Manhattan, utiliza las líneas E, F, N, R o W.

Dos rutas de buses gratuitos estarán disponibles:

Ruta Q93: conecta todas las paradas entre Queensboro Plaza y Vernon Blvd-Jackson Av.



Ruta Q92: servicio nocturno entre Times Sq-42 St y 34 St-Hudson Yards.

Los trenes de la línea 7 operarán entre Flushing-Main St y Queensboro Plaza cada ocho minutos.

Según la MTA, todos los cambios de servicio están sujetos a modificaciones X (@MTA)

Cambios en Línea L

La Línea L se encontrará sin servicio entre Myrtle-Wyckoff Avs y Canarsie-Rockaway Pkwy desde las 3:00 del sábado hasta las 10:00 del domingo.

Soluciones de transporte:

Buses gratuitos en dos modalidades:

Locales, cubriendo todas las paradas entre Myrtle-Wyckoff Avs y Canarsie-Rockaway Pkwy.



Exprés, con paradas en Myrtle-Wyckoff Avs, Broadway Junction y Canarsie-Rockaway Pkwy.

Para viajar entre Brooklyn y Manhattan, se recomienda usar las líneas A, C, J o 3.

Cambios en Línea Q

La Línea Q no tendrá servicio entre 34 St-Herald Sq y Prospect Park desde las 11:30 del viernes hasta las 5:00 del lunes.

Rutas alternativas:

Los trenes N y R cubrirán el tramo entre 34 St-Herald Sq y Atlantic Av-Barclays Ctr.

Los buses Q90 estarán disponibles entre Atlantic Av-Barclays Ctr y Prospect Park.

El servicio entre Prospect Park y Coney Island-Stillwell Av. estará disponible cada diez minutos.

La línea 7 será una de las más afectadas durante el fin de semana, con cortes de servicio entre Manhattan y Queens X (@MTA)

Servicios especiales por Thanksgiving

Por otro lado, la MTA informó que el jueves 28 de noviembre los subways operarán con un horario de domingo, y el Staten Island Railway seguirá un esquema de sábado. Además, las estaciones cercanas al recorrido de Macy’s Parade tendrán accesos restringidos, y los trenes A, C y D no pararán en 81 St-Museum of Natural History de 4 a 11 hs. Finalmente, el viernes 29 de noviembre, el metro retomará su horario regular de días laborables.

Sin embargo, todos los cambios de servicio están sujetos a modificaciones. Antes de salir, la MTA recomienda revisar las actualizaciones en el sitio web oficial de la MTA o utilizar las aplicaciones MTA y TrainTime para obtener información en tiempo real y disfrutar de uno de los fines de semana más concurridos del año en Nueva York.