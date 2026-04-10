Cancelar suscripción en un clic: el plan de Nueva York para acabar con las “trampas” y proteger a los consumidores

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el comisionado de Protección al Consumidor, Samuel A.A. Levine, anunciaron una propuesta normativa para eliminar las dificultades en la cancelación de suscripciones. Esta iniciativa, presentada tras la firma de la Orden Ejecutiva 10, posiciona a la ciudad como pionera nacional en la defensa de los derechos de los usuarios.

¿En qué consiste la regla Click to Cancel?

La medida responde a la proliferación de prácticas engañosas donde las empresas dificultan los procesos de baja para mantener los cobros activos contra la voluntad del cliente. Establece que si una empresa permite contratar un servicio con un clic, también debe facilitar la cancelación de la misma manera. El objetivo es eliminar procesos confusos, pasos innecesarios o mecanismos ocultos que impiden a los neoyorquinos terminar contratos de forma rápida y sencilla.

El propósito de la medida es asegurar que cancelar una suscripción sea tan sencillo como suscribirse Shutterstock - Shutterstock

¿Qué empresas deben cumplir con este requisito?

El alcance incluye a todos los negocios que ofrecen servicios de renovación automática o contratos de suscripción continua. La regla aplica a sectores como gimnasios, aplicaciones móviles y otros proveedores comerciales que operan en la ciudad.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir la nueva norma?

Los comercios que violen esta normativa enfrentan multas que comienzan en los 525 dólares. Además, las empresas deben realizar la restitución del dinero a los consumidores afectados por las trampas de suscripción detectadas durante las inspecciones.

¿Cómo avanza el proceso de implementación?

El Departamento de Protección al Consumidor publicó la propuesta el 8 de abril de 2026. Ahora comienza un periodo de consulta pública de 30 días donde los ciudadanos pueden presentar comentarios antes de la finalización y entrada en vigor definitiva de la medida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA