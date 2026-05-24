Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 25 de mayo al 29 de mayo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 43%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Suroeste

: 1 a 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 43%

: 43% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.