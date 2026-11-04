Cuándo comienza el nuevo mandato de Kathy Hochul en Nueva York tras su victoria en las elecciones 2026

La demócrata Kathy Hochul obtuvo la victoria en las elecciones de medio término (midterm elections) a la gobernación de Nueva York, celebradas el 3 de noviembre, luego de vencer al republicano Bruce Blakeman. Fue reelecta e iniciará su segundo mandato al frente del Estado Imperial en 2027.

Victoria electoral de Kathy Hochul frente a Bruce Blakeman y fecha del nuevo mandato

Hochul triunfó en los comicios generales de este 3 de noviembre de 2026 frente al candidato republicano Bruce Blakeman. La votación confirmó los sondeos previos sobre la preferencia del electorado neoyorquino por la continuidad de la administración actual.

El nuevo mandato de Kathy Hochul comenzará de forma oficial el 1° de enero de 2027 @GovKathyHochul

En ese marco, el nuevo mandato de Hochul comienza de forma oficial el 1° de enero de 2027. La gobernadora asumirá su segundo período completo al frente del ejecutivo del estado de Nueva York.

La ceremonia de toma de posesión marca el inicio del ciclo institucional de cuatro años, que finaliza el 1° de enero de 2031.

Trayectoria política de Kathy Hochul y cómo llegó a la gobernación de Nueva York

Hochul ejerce el cargo de gobernadora desde el 24 de agosto de 2021. La funcionaria asumió la jefatura del ejecutivo tras la renuncia del entonces mandatario, Andrew Cuomo.

Según Ballotpedia, en las elecciones generales de 2022, Hochul ganó su primer período completo al superar al candidato republicano Lee Zeldin. Ese triunfo la convirtió en la primera mujer elegida para gobernar el territorio neoyorquino.

Antes de llegar a la gobernación, Hochul se desempeñó como vicegobernadora del estado entre los años 2015 y 2021. Durante esa etapa acompañó a Cuomo en la fórmula ejecutiva estatal.

Hochul ejerce el cargo de gobernadora desde el 24 de agosto de 2021 Seth Wenig - AP

Su carrera en la función pública incluye cargos en el Congreso federal como representante del Distrito 26 entre 2011 y 2013. Asimismo, la dirigente trabajó como escribana del condado de Erie entre 2007 y 2011.

Previamente, ocupó el puesto de subescribana del condado de Erie entre 2003 y 2007 y sirvió en la junta municipal de Hamburg. Además, en el ámbito legal, trabajó como asesora del representante John LaFalce y del senador Daniel Patrick Moynihan.

Medidas de gobierno y propuestas ejecutivas de Kathy Hochul

Durante su gestión, Hochul aprobó inversiones en el cuidado infantil y en la educación pública estatal. Asimismo, promulgó leyes para ampliar la norma de alerta sobre armas de fuego y restringir la compra de rifles semiautomáticos.

También firmó normas que fortalecen la protección legal de los médicos que recetan píldoras abortivas. De igual modo, aceleró la aplicación de un recorte fiscal de 1200 millones de dólares para la población.

En el ámbito judicial, designó a Rowan Wilson como juez presidente de la Corte de Apelaciones de Nueva York en abril de 2023. Esa designación cambió la mayoría del tribunal superior estatal hacia una postura liberal.

Hochul Y Mamdani Presentaron El Programa 2-K

En su mensaje sobre el estado del estado en 2026, Hochul presentó propuestas para aumentar los fondos de la educación infantil temprana. La iniciativa contempla la creación de programas de prekínder universal para niños de cuatro años.

Además, la gobernadora planteó modificaciones en los procesos de evaluación ambiental para proyectos de vivienda e infraestructura. También sugirió reformas en el sistema de redistribución de distritos congresionales ante el censo nacional.

La gobernadora nació en la ciudad de Buffalo y obtuvo su título de grado en la Universidad de Syracuse en 1980. Posteriormente, la abogada completó su doctorado en Derecho en la Universidad Católica de América (Washington D.C.) en 1983.