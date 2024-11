De cuánto será el salario mínimo de Nueva York en 2025: las mejores ciudades para trabajar

Nueva York se prepara para un nuevo aumento en el salario mínimo estatal que impactará a trabajadores de las diferentes ciudades. En 2025, continuará la implementación de la política de subas graduales, diseñada para afrontar los desafíos de la inflación y garantizar una mayor estabilidad económica para los habitantes.

En mayo de 2023, la gobernadora Kathy Hochul anunció un plan histórico de aumento salarial Freepik

En mayo de 2023, la gobernadora Kathy Hochul anunció un plan histórico como parte del presupuesto estatal para el año fiscal 2024. El mismo establece que el salario mínimo en Nueva York se incrementará de manera progresiva hasta 2026. Según esta programación, a partir del 1° de enero de 2025, el salario mínimo en las áreas de Nueva York, Long Island y Westchester subirá a 16,50 dólares por hora, mientras que en el resto del estado alcanzará US$15,50. En 2026, estos montos serán de US$17 y US$16, respectivamente.

Aunque sutiles, estos incrementos buscan abordar la presión que genera el creciente costo de vida en el estado, en particular en las áreas urbanas más densamente pobladas. Según el comunicado del gobierno neoyorquino, a partir de 2027, el salario mínimo estará indexado a la inflación mediante el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores de Salarios Urbanos y Oficinistas (CPI-W, por sus siglas en inglés), calculado en la región noreste del país.

A partir del 1° de enero de 2025, el salario mínimo en las áreas de Nueva York, Long Island y Westchester subirá a 16,50 dólares por hora Freepik

Qué pasará con la industria hotelera y gastronómica

La industria de la hotelería y gastronomía es una de las más beneficiadas por estos cambios. Según datos publicados por el New York City Bar Association, el sueldo para trabajadores de restaurantes en Nueva York dependerá de un sistema de créditos por propinas.

En 2025, el salario en efectivo será de US$11 por hora con un crédito por “tips” de US$5,50 en las áreas de Nueva York, Long Island y Westchester. Para el resto del estado, será de US$10,35 con un crédito de US$5,15, indicó el sitio mencionado. Cabe destacar que, los empleados del sector de comida rápida no podrán acogerse a este escalafón y recibirán el salario mínimo completo establecido para su región.

En tanto, para los empleados de servicio en hoteles resort de la ciudad de Nueva York, Nassau, Suffolk y el condado de Westchester, el salario mínimo aumentará desde el primer día de 2025 a US$13,75 por hora, con un crédito de propina de US$2,75 y un umbral de US$9,25. En el resto del estado subirá a US$12,90 por hora con un crédito de propina de US$2,60 y un umbral de US$8,70.

El pago mínimo a los trabajadores en Estados Unidos varía desde US$5,15 hasta US$17 por hora Freepik

Cuál es el salario mínimo federal 2024 en Estados Unidos

En 2024, el salario mínimo federal de Estados Unidos es de US$7,25 por hora, cifra que no ha cambiado desde el 24 de julio de 2009. No obstante, algunos estados y localidades manejan sus propias cifras y estas pueden ser superiores al que marca el Congreso. Cabe destacar que, este monto nacional se establece mediante leyes aprobadas y no existe un calendario fijo para su actualización. En lugar de ello, los aumentos en el sueldo de base suelen resultar de nuevas normas específicas que los legisladores aprueban en respuesta a la inflación, cambios económicos u otros factores.