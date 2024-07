Día de la Independencia: dónde habrá fuegos artificiales en Nueva York el 4 de julio

Escuchar

Cada 4 de julio, Estados Unidos celebra el Día de la Independencia, una de sus fechas más emblemáticas. Este feriado federal fue instaurado en 1870 y es popular por los fuegos artificiales que iluminan los cielos desde distintos puntos de ese país. Dentro del estado de Nueva York, existen múltiples eventos en los cuales se podrá disfrutar este momento único.

El más reconocido de todos es el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s, una tradición que comenzó en 1976 y contará este año con una variedad de efectos que serán lanzados desde barcazas ubicadas a lo largo del río Hudson. Según la firma responsable del show, habrá un total de 60.000 explosiones, que implicarán unas 2.400 por minuto y que se desplegarán desde cinco barcazas separadas a lo largo del río durante 25 minutos.

Los fuegos artificiales explotan sobre el puerto de Nueva York y la Estatua de la Libertad el 4 de julio de cada año Craig Ruttle - AP

Los puntos de observación en Manhattan estarán entre las calles West 14th y West 34th. En Brooklyn, los mejores lugares para ver los fuegos son zonas como el Marsha P. Johnson State Park, en Williamsburg, o el Transmitter Park y el Newton Barge Park, en Greenpoint

Aquellas personas que tienen los recursos, están dispuestos a pagar y son absolutamente fanáticos de la pirotecnia, pueden contratar diferentes empresas que los llevarán a navegar por el río. Esta experiencia incluye tragos y un lugar privilegiado desde el agua para ver el show de luces.

La música también estará presente con un elenco de estrellas que rendirá homenaje a leyendas de la música estadounidense a través de melodías sincronizadas, entre las que se podrán escuchar himnos patrióticos, como “The Star-Spangled Banner”, “America the Beautiful” y “Lift Every Voice and Sing”, así como decenas de sorpresas más en un show, que promete ser increíble, creado por el aclamado director musical Ray Chew.

El jueves 4 de julio Estados Unidos celebra el Día de la Independencia y habrá festivales y conciertos gratuitos Foto de Josh Johnson en Unsplash

Asimismo, el observatorio del Empire State Building organiza una fiesta privada de 200 personas con unas vistas privilegiadas de los fuegos que lanzará Macy’s. El Fourth of July Fireworks Party incluye snacks con bocados como pretzels, hot dogs, mini sándwiches, hamburguesas, algodón de azúcar y conos de nieve. Además, habrá barra libre, música en directo y vistas de los fuegos desde la terraza del observatorio, en el piso 86 del Empire State Building.

Más eventos con fuegos artificiales cerca de Nueva York

También habrá otros eventos para disfrutar muy cerca de Nueva York. En Jersey City, ubicado a 20 minutos, el 4 de julio ofrece un ambiente festivo con vendedores de comida, música y fuegos artificiales. El encuentro tendrá lugar junto al río Hudson y contará con la participación de artistas como Wyclef Jean, Fat Joe y Funk Flex.

La serie de Conciertos del Condado de Essex, que se extiende del 28 de junio al 24 de agosto, incluye presentaciones musicales gratuitas en todos los sistemas de parques de la zona. Durante los días previos y posteriores al 4 de julio, se podrán disfrutar de fuegos artificiales y música en vivo en diversas localidades.

Los mejores lugares para ver fuegos artificiales en el Día de la Independencia Foto de Stephanie McCabe en Unsplash

La celebración del 4 de julio tanto en el estado de Nueva York como en sus alrededores no se limita a los fuegos artificiales. Festivales, conciertos y actividades comunitarias enriquecen la experiencia de los residentes, con lo que ofrecen tanto a los niños, jóvenes, adultos y mayores múltiples formas de participar en esta festividad nacional.

