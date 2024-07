Día de la Independencia en Nueva York: cuánto cuestan los cruceros para tener una platea premium y disfrutar del show de fuegos artificiales

Escuchar

Como cada año, la Ciudad de Nueva York se prepara para recibir el 4 de Julio con un imperdible show de fuegos artificiales, aunque a diferencia de los festejos por el Día de la Independencia de otros años, este 2024 el espectáculo de fuegos artificiales se trasladó del East River al Hudson River y ver el show desde un buen lugar puede ser un poco más difícil.

Como opción, para quienes no quieren correr riesgos, tienen los recursos y son absolutamente fanáticos de la pirotecnia, diferentes empresas ofrecen paseos en barco para tomar algo y ver el show de luces desde el agua.

Con una gama muy amplia que valores según los servicios y la duración del viaje las posibilidades para pasar el 4 de julio en un crucero son muchas y bastante atractivas para evaluar Craig Ruttle - AP

¿Qué se podrá ver en Nueva York el 4 de Julio?

Desde 1976, la cadena Macy’s organiza un show de fuegos artificiales que es un pilar de las festividades del Día de la Independencia en la ciudad de Nueva York. Este año la celebración iniciará a las 9:25 p.m. con un show de luces que se elevarán desde el río Hudson alrededor del Midtown Manhattan (calle 14 y calle 34).

Según la firma responsable del show para el próximo 4 de julio ha preparado un total de 60,000 explosiones, que implicarán unas, 2,400 por minuto, que se desplegarán desde cinco barcazas separadas a lo largo del río durante 25 minutos.

Además, para el espectáculo se presentarán nuevos efectos visuales, entre ellos, una bandera estadounidense de un kilómetro de ancho creada con explosiones rojas, blancas y azules. Según el comunicado Macy’s promete ofrecer “la colección más dinámica de explosiones animadas jamás lanzadas durante el espectáculo anual que alcanzará alturas de rascacielos”.

La música también dirá presente con un elenco de estrellas que rendirá homenaje a leyendas de la música estadounidense a través de melodías sincronizadas, entre las que se podrá escuchar himnos patrióticos como “The Star-Spangled Banner”, “America the Beautiful” y “Lift Every Voice and Sing” y decenas de sorpresas más en un show, que promete ser increíble, creado por el aclamado director musical Ray Chew.

Hornblower Infinity

Para admirar el cielo de Manhattan y los fuegos artificiales del Día de la Independencia desde el Hornblower Infinity. El crucero incluye barra libre, comida y actuaciones de un DJ en directo. Hay opciones adicionales para subir de categoría a mesas privadas y con ventana.

Información práctica

Precio: tickets desde 209 dólares

Duración: 3 horas

Hora de salida: 7:30 p.m. (embarque a las 6:30 p.m.)

Edad mínima: apto para todas las edades. Solo se servirá alcohol a mayores de 21 años, Cena de bufé + bebidas incluidas

Los fuegos artificiales explotan detrás de los edificios emblemáticos del horizonte de la ciudad de Manhattan, incluido el Empire State Building (L) y el One World Trade Center Ed Jones - AFP

Cornucopia Majesty

Una propuesta para celebrar el 4 de julio de la forma más festiva, con toda la familia en este enorme barco con varias cubiertas, que ofrecerá un bufé temático del Día de la Independencia, deliciosos postres y barra libre.

Información práctica

Precio: tickets desde $259

Duración: 4 horas

Hora de salida: 7:00 p.m.(embarque a las 6:00 p.m.)

Edad mínima: apto para todas las edades. Solo se servirá alcohol a mayores de 21 años, lleva contigo un documento identificativo válido.

Buffet + bebidas incluidas

Cloud 9 IV Crucero Premium

El crucero Cloud 9 IV ofrece una cena exclusiva de cinco pasos para ver el cielo iluminado de Manhattan con platos exclusivos y una copa en la mano.

Información práctica

Precio: tickets desde $399

Duración: 4 horas

Edad mínima: apto para todas las edades. Solo se servirá alcohol a mayores de 21 años,

Cena de cinco pasos + bebidas incluidas

Harbor Lights Crucero

Disfrutar de una increíble barra libre, la mejor vista de los festejos de Manhattan y, por qué no, nadar un poco bajo la luna en la increíble piscina del Harbor Lights es la propuesta de este crucero especialmente pensado para jóvenes grupos de amigos y familias.

Información práctica

Precio: tickets desde $179

Duración: 3 horas

Edad mínima: apto para todas las edades. Solo se servirá alcohol a mayores de 21 años.

LA NACION