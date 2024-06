Dónde queda y cuánto cuesta comer en Baby Brasa, el restaurante latino que Kamala Harris visitó en Nueva York

Escuchar

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Baby Brasa, un destacado restaurante latino en Nueva York. Estuvo acompañada por Franco Noriega, modelo y propietario de ese destacado establecimiento gastronómico. Ambos discutieron respecto de los desafíos que enfrentan los emprendedores hispanohablantes en Estados Unidos, mientras que la funcionaria aseguró estar trabajando en “conseguir recursos financieros” para este tipo de proyectos.

El restaurante de Facundo Noriega se ubica en la ciudad de Manhattan, Nueva York Foto Facebook Baby Brasa

Baby Brasa, una fusión de sabores latinos en el corazón de Nueva York

Baby Brasa fue fundado en 2016 por Franco Noriega, quien combinó su amor por la cocina, el entretenimiento y su herencia cultural de Perú. Este restaurante se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de la icónica cocina peruana y el estilo brasileño, en una ciudad tan multicultural como Nueva York.

“Siempre estuve muy expuesto a la cocina. No solo por mis padres, sino también porque, como peruano, tenía a mi nana Delfina que siempre cocinaba en casa y me fue ella quien me enseñó a cocinar. Esto, combinado con el interés por el negocio de mis padres, generó esta pasión en mi vida”, contó en una entrevista para People en Español en 2021.

Baby Brasa es el restaurante latino del modelo Facundo Noriega Foto Facebook Baby Brasa

Un menú latinoamericano: ¿cuánto cuesta la comida de Baby Brasa en Nueva York?

La carta de Baby Brasa incluye platos con tradiciones culinarias latinoamericanas. El menú ofrece diferentes opciones, según la hora del día en el cual se lo visite. Para la cena, uno de los turnos más concurridos, se pueden encontrar comidas como:

Seafood Ceviche: camarones, pulpo, vieiras, cebolla morada, camote, adobo de rocoto y limón, cilantro, choclo y maíz crocante - US$25

Brasa Roll: rebanadas de filete mignon sobre un crujiente rollo de plátano dulce, chimichurri y palta - US$24

Short Ribs Pastel de Choclo: pastel de maíz cremoso y semidulce, relleno de costilla corta y aceite de trufa blanca - US$20

Lomo Salteado: trozos de solomillo marinado, cebolla roja, tomates cherry, cebolletas, cilantro y patatas fritas servidos con arroz jazmín - US$32

Ají de Gallina: jugosa pechuga de pollo desmenuzada cubierta con crema de ají amarillo y queso parmesano, servida con arroz jazmín y papas andinas - US$29

El plato estrella de Baby Brasa es el tradicional ceviche peruano Foto Facebook Baby Brasa

El bar también ofrece una variedad de cócteles de temporada:

Chicha Colada: ron, crema de coco, jugo de lima y chicha morada - US$16

Pisco Sour: pisco, jugo de lima, clara de huevo y amargos de Angostura - US$16

Baby Brasa Martini: Vodka Grey Goose, lichi y maracuyá - US$20

Baby Brasa ofrece una variedad de cócteles estacionales en su menú Foto Facebook Baby Brasa

¿Dónde queda Baby Brasa?

Baby Brasa se encuentra en el barrio de Greenwich Village, más precisamente en 173 7th Ave S, Nueva York. Este restaurante está a tan solo 2,7 kilómetros de Times Square.

Para llegar al local gastronómico desde Times Square, se deben seguir los siguientes pasos:

Dirigirse al noroeste por W 43rd St hacia Broadway.

Girar a la izquierda con dirección a la 7th avenida.

Pasar por Five Guys, y Baby Brasa estará a la izquierda.

Horarios de apertura y cierre de Baby Brasa

Baby Brasa abre sus puertas todos los días a partir de las 11 y cierra a las 23. Los días viernes y sábados extienden sus horarios hasta la 1 de la madrugada, mientras que los domingos cierran a las 22.30 hs. Este lugar no solo funciona como restaurante abierto al público, sino que también cuenta con servicios de catering y es un espacio ideal para eventos privados.

La visita de Kamala Harris a Baby Brasa

Durante su visita a Baby Brasa, la vicepresidenta de Estados Unidos tuvo la oportunidad de conversar con Franco Noriega sobre temas importantes para la comunidad latina y los pequeños negocios. Harris destacó su enfoque en facilitar el acceso al capital y los recursos financieros necesarios para que los propietarios de pequeñas empresas puedan iniciar o expandir sus negocios.

Según El Diario NY, mientras se preparaba un lomo salteado, Harris y Noriega discutieron sobre las oportunidades y desafíos que enfrentan los emprendedores latinos en Estados Unidos. “Amo a nuestros propietarios de pequeñas empresas. Podemos verlo contigo con tu pasión, tu ambición. Quieren enriquecer la comunidad. Por eso, me he centrado en conseguir recursos financieros para que los propietarios de pequeñas empresas comiencen o hagan crecer sus negocios. He estado trabajando para que esos préstamos estén más disponibles”, expresó la funcionaria.

LA NACION