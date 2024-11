Es de Nueva York, decidió convertirse en “donante viva” de órganos y con su acción salvó la vida de un niño de un año

En mayo de 2023, Sandy Flash tomó la decisión de convertirse en donante viva de hígado, un gesto que terminó por salvar la vida de Sonny, un niño de un año que enfrentaba una enfermedad hepática terminal. Ahora, un año después del trasplante, las imágenes de su emotivo reencuentro han conmovido a muchos.

De acuerdo con Cleveland Clinic, la historia de Sandy comenzó en 2022, cuando su esposo, Jim, necesitó un trasplante de hígado en la clínica de Ohio. La experiencia transformadora del hombre motivó a la oriunda del oeste de Nueva York a considerar la posibilidad de ser “donante viva”, que, como el término lo describe, consiste en donar un órgano o tejido a otra persona que necesita un trasplante.

“Ver cómo un trasplante salvó la vida de mi esposo me inspiró profundamente”, comentó. Tras el procedimiento exitoso de Jim, la mujer se acercó al equipo médico de Cleveland Clinic para explorar la posibilidad de ayudar a otra persona que estuviera en necesidad.

De acuerdo con la gastroenteróloga pediátrica Deborah Goldman, Sonny era un bebé sano al nacer y luego desarrolló ictericia progresiva debido a atresia biliar; a los 2 meses de edad aproximadamente, necesitó un procedimiento quirúrgico Foto Cleveland Clinic

El trasplante de hígado que salvó la vida de un pequeño de un año

Convertirse en donante no fue una decisión sencilla. Sandy tuvo que someterse a rigurosos exámenes médicos para confirmar que era apta para donar una parte de su hígado sin comprometer su salud. Según el Dr. Choon Hyuck David Kwon, director de Cirugía de Hígado Mínimamente Invasiva en Cleveland Clinic, la prioridad en estos procedimientos es garantizar la seguridad del donante.

“El hígado tiene una capacidad única para regenerarse”, explicó el Dr. Kwon. Esto significa que un donante vivo puede ceder hasta dos tercios de su hígado, que crecerán nuevamente con el tiempo, tanto en este como en el receptor.

En el caso de Sonny, los médicos necesitaron entre el 15% y 20% del hígado de la donante. “La parte trasplantada crece junto con el cuerpo del niño”, señaló el equipo médico.

Tras confirmar la compatibilidad entre Sandy y Sonny, en mayo de 2023 se programó la cirugía. A pesar de nunca haberse sometido a un procedimiento quirúrgico antes, la mujer se enfrentó a la operación con valentía, aseguraron en el artículo de Cleveland Clinic.

En 2023, Sandy se sometió por primera vez a una operación para convertirse en la donante de hígado de un pequeño de un año Foto Cleveland Clinic

“Nunca me había operado antes, así que al principio estaba nerviosa. Me concentré en todo lo bueno que me traería”, dijo la donante. La cirugía de trasplante fue liderada por el Dr. Koji Hashimoto, quien también había dirigido el procedimiento de Jim, el esposo de Sandy. En el caso de Sonny, la intervención fue un éxito, aunque el niño enfrentó algunas complicaciones postoperatorias debido a su estado crítico previo al trasplante.

La recuperación de la neoyorquina fue sorprendentemente rápida gracias a la técnica laparoscópica utilizada en la cirugía, que minimiza el uso de medicamentos para el dolor y reduce el tiempo de convalecencia. Se reincorporó a su rutina laboral en solo seis semanas y se sintió completamente recuperada a los tres meses.

Por su parte, el pequeño de un año pasó meses en el hospital antes de poder regresar a casa. Una vez estabilizado, su familia trabajó con la clínica de Ohio para coordinar un encuentro con su donante.

El reencuentro entre la mujer donante y el niño a quien le salvó la vida

Un año después del trasplante, en julio de 2024, Sandy y la familia de Sonny se reunieron por primera vez en el campus principal de la clínica de Ohio. Este encuentro, lleno de emociones, fue organizado con la ayuda del equipo de trasplantes.

La donante describió el momento como impactante. “Cuando entré en la habitación, no sabía qué esperar. De repente, Sonny se acercó caminando y pensé: ‘Dios mío’. Fue increíble ver a este niño hermoso y lleno de energía con una enorme sonrisa en su rostro. Le pregunté cómo se llamaba y cuando Katie dijo Sonny, pensé: ‘Perfecto’”, relató.

Katie, la madre de Sonny, expresó su gratitud y emoción al conocer a la mujer que salvó la vida de su hijo. “Cuando íbamos a la reunión, estaba un poco nerviosa porque hay que revivir todos los acontecimientos que han sucedido hasta ese día y hay que decir las cosas correctas. Pero fue como si nos hubiéramos quitado un peso de encima cuando nos conocimos. Sentí un gran alivio al poder ver a la persona que salvó la vida de mi bebé”, afirmó.

La importancia de la donación de órganos

La historia de Sandy y Sonny resalta la importancia de la donación de órganos, especialmente de donantes vivos. Según Cleveland Clinic, este tipo de trasplantes no solo salva vidas, sino que también reduce la carga de las listas de espera, donde miles de personas aguardan por un donante que podría no llegar a tiempo.

En Estados Unidos, más de 100 mil personas necesitan un trasplante, pero solo se realizan aproximadamente 40.000 al año. La escasez de órganos disponibles deja a muchos sin opciones.

Sandy espera que su experiencia inspire a otros: “Cuando se trata de la donación de órganos, creo que muchas personas, como yo, no piensan en ello hasta que les toca personalmente. Estoy compartiendo mi historia con la esperanza de inspirar a otros a que consideren convertirse en donantes vivos de órganos. La recompensa de la experiencia, saber que ayudaste a alguien que lo necesitaba desesperadamente, es increíblemente gratificante”.

Ambas familia decidieron mantener el contacto luego de un acto desinteresado que los unió Foto Cleveland Clinic

La donante y la mamá de Sonny han decidido mantener el contacto, uniendo a sus familias en una amistad que nació de un acto desinteresado. Ambas esperan que compartir su experiencia inspire a más personas. “Estoy increíblemente agradecida de que Sandy se haya convertido en donante de órganos y espero que otros también consideren hacerlo”, agregó Katie.

El hígado es uno de los órganos que puede ser donado en vida, gracias a su capacidad de regeneración. Este tipo de trasplantes reduce significativamente los tiempos de espera y ofrece una solución inmediata para pacientes en condiciones graves.

LA NACION