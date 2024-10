Estos son los barrios con el alquiler más bajo en Nueva York: desde US$2100 al mes

Nueva York se destaca por su elevado costo de vida, impulsado, entre otras variables, por el precio de la vivienda. Sin embargo, la metrópoli ofrece algunas zonas donde pueden conseguirse alquileres más accesibles. Un estudio reciente elaborado por la compañía de bienes raíces M.N.S. muestra que durante septiembre hubo mínimas fluctuaciones en el precio de la renta y revela cuáles son los barrios de la ciudad donde alquilar un departamento de una habitación es más económico.

Los seis barrios más baratos para alquilar en Nueva York

Upper Manhattan

Harlem se posicionó como el barrio con el alquiler más bajo. Según datos de M.N.S, el precio promedio de un departamento de una habitación en esta área es de US$2699 al mes. Esta cifra resulta notablemente inferior a la media de Manhattan, que en septiembre se ubicó en los US$4862 por mes.

Al este de Morningside Park, en Harlem, se pueden conseguir alquileres económicos Google Street View

Brooklyn

En barrios como Sunset Park y Bay Ridge los precios bajan considerablemente. Sunset Park tiene un alquiler promedio de US$2250, mientras que Bay Ridge registra un promedio de US$2201. Estos vecindarios, con una atmósfera más residencial y familiar, son populares entre quienes buscan un lugar más tranquilo sin alejarse demasiado de Manhattan.

Queens

Jackson Heights ofrece uno de los alquileres más bajos con un promedio de US$2405 para un departamento de una habitación. Este barrio, conocido por su diversidad cultural y su comunidad vibrante, destaca como una de las opciones más accesibles en un distrito donde la media del alquiler mensual es de US$2927.

Con un promedio de US$2405 se puede alquilar un departamento para vivir en el Bronx Goh Rhy Yan / Unsplash

Bronx

Esta es una de las zonas más asequibles para vivir en Nueva York. En ella, los barrios de Highbridge y Riverdale presentan los alquileres más bajos. En Highbridge, el costo promedio de un departamento de una habitación es de US$2109, mientras que en Riverdale se sitúa en US$2131.

Cuáles son los barrios de Nueva York con los alquileres más caros

Por otra parte, el estudio mostró los barrios donde los costos de alquiler superan los precios promedios del mercado. Estos son los cinco más caros:

Manhattan

Soho y Tribeca se llevan el título de los barrios con los alquileres más elevados. En septiembre, Soho registró un alquiler promedio de US$7450 por un departamento de una habitación, mientras que en Tribeca el promedio fue de US$7100. Estas zonas, reconocidas por su exclusividad, tiendas de lujo y ambiente artístico, son algunas de las más codiciadas para vivir en la ciudad, lo que se refleja directamente en los precios.

Tribeca es uno de los barrios más caros de Nueva York para alquiler Felix Lipov - Shutterstock

Brooklyn

Dumbo (Down Under the Manhattan Bridge Overpass) se consolida como el barrio con el alquiler más alto. El precio promedio de un departamento de una habitación en esta área se situó en US$5105 al mes. Con una vista icónica del Puente de Manhattan y su cercanía al río, Dumbo se transformó en un imán para profesionales jóvenes y creativos, lo que impulsó la demanda y, consecuentemente, los precios de alquiler.

Queens

El vecindario de Long Island City sobresale como el más caro. Con un alquiler promedio de 4158 dólares, esta zona se desarrolló rápidamente en los últimos años, atrayendo a nuevos residentes con sus modernos rascacielos y su proximidad a Manhattan. Long Island City es un barrio clave para quienes desean vivir cerca del centro financiero de Nueva York sin estar directamente en Manhattan.

Bronx

Aunque los precios son más accesibles en comparación con otras zonas, el vecindario de Concourse se destaca por tener los alquileres más altos del condado. En el Bronx, el costo promedio de un departamento de una habitación es de US$2900. Conocido por albergar el Yankee Stadium y su proximidad a Manhattan, este barrio incrementó los precios de alquiler debido a su desarrollo urbano en los últimos años.

