Fotos y videos: la espectacular fusión de la aurora boreal y las Perseidas deja increíbles postales en Nueva York

Los residentes y visitantes del estado de Nueva York pudieron presenciar la fusión de dos eventos astronómicos. Mientras la lluvia de estrellas Perseidas estaba en su apogeo, una aurora boreal iluminó el cielo de diferentes colores. El hecho poco usual evento se desarrolló durante el domingo 11 y el lunes 12 de agosto.

La aurora boreal y la lluvia de estrellas perseidas iluminaron el cielo de Nueva York https://www.instagram.com/adkdoghiker/

Las redes sociales se llenaron de imágenes de usuarios que, impactados por el espectáculo visual, no dudaron en sacar sus celulares para tomar una foto. “Todavía no puedo creer que vi la aurora boreal en mi vuelo de regreso a Nueva York. No estoy seguro de si se trata de un hermoso accidente o si el mundo está en completo peligro”, dijo un usuario en X, que mostró la vista privilegiada que tuvo desde un avión.

La aurora boreal y la lluvia de estrellas perseidas iluminaron el cielo de Nueva York x/@JasonChandler_

Noticia en desarrollo.

